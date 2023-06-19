Генерал Скшипчак: неудачи наступления ВСУ связаны с ужасной подготовкой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) слишком плохо подготовлены. Об этом рассказал бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак. Он уточнил, что из-за этого контрнаступление Киева терпит неудачи.
«То, как украинцы пытаются преодолевать минные поля [при контрнаступлении], показывает, что для выполнения этой задачи экипажи были подготовлены плохо», — сказал Вальдемар Скшипчак, передает польский портал Wirtualna Polska в своем материале. Он уточнил, что еще одним фактором провала является отсутствие поддержки войск с воздуха. По словам Скшипчака, Россия ведет боевые действия гораздо увереннее из-за наличия авиации.
Ранее стало известно, что командование ВСУ отложило свои наступательные операции, чтобы пересмотреть тактику, передает «Царьград». В американском издании The Washington Post сообщили, что Киев при наступлении потерял много техники, предназначенной для прорыва российской обороны, пишет
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