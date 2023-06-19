Генерал Скшипчак: неудачи наступления ВСУ связаны с ужасной подготовкой 19 июня 2023 в 19:18 Размер текста - 17 + Войска ВСУ плохо преодолевают минные поля, заявил Вальдемар Скшипчак Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) слишком плохо подготовлены. Об этом рассказал бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак. Он уточнил, что из-за этого контрнаступление Киева терпит неудачи. «То, как украинцы пытаются преодолевать минные поля [при контрнаступлении], показывает, что для выполнения этой задачи экипажи были подготовлены плохо», — сказал Вальдемар Скшипчак, передает польский портал Wirtualna Polska в своем материале. Он уточнил, что еще одним фактором провала является отсутствие поддержки войск с воздуха. По словам Скшипчака, Россия ведет боевые действия гораздо увереннее из-за наличия авиации. Ранее стало известно, что командование ВСУ отложило свои наступательные операции, чтобы пересмотреть тактику, передает «Царьград». В американском издании The Washington Post сообщили, что Киев при наступлении потерял много техники, предназначенной для прорыва российской обороны, пишет Life . Вооруженные силы Украины (ВСУ) слишком плохо подготовлены. Об этом рассказал бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак. Он уточнил, что из-за этого контрнаступление Киева терпит неудачи. «То, как украинцы пытаются преодолевать минные поля [при контрнаступлении], показывает, что для выполнения этой задачи экипажи были подготовлены плохо», — сказал Вальдемар Скшипчак, передает польский портал Wirtualna Polska в своем материале. Он уточнил, что еще одним фактором провала является отсутствие поддержки войск с воздуха. По словам Скшипчака, Россия ведет боевые действия гораздо увереннее из-за наличия авиации. Ранее стало известно, что командование ВСУ отложило свои наступательные операции, чтобы пересмотреть тактику, передает «Царьград». В американском издании The Washington Post сообщили, что Киев при наступлении потерял много техники, предназначенной для прорыва российской обороны, пишет Life. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям