Минстрой создаст стандарты и рейтинги в поддержку ЖКХ

20 июня 2023 в 03:23 Размер текста - 17 +

В квитанциях за ЖКХ появится специальная графа о сборах за текущий ремонт дома Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России планируют создать национальные стандарты, где у жильцов появится возможность выбирать пакеты услуг от управляющих компаний (УК). Дополнительно планируют ввести рейтинги УК, следует из письма Минстроя, направленного в Госдуму РФ. «Речь в них [национальных стандартах] пойдет, в частности, об уборке подъездов, уходе за дворами, содержании лифтов, ремонте. Планируется внедрить публичные рейтинги управляющих организаций на основе ключевых параметров их деятельности», — передает данные документа Минстроя РФ газета «Известия». В национальных стандартах появится специальная графа в квитанциях за ЖКХ о сборах за текущий ремонт дома, а также сроки реагирования аварийных служб на устранение проблем. По словам члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, такая норма позволит жителям предъявлять УК обоснованные претензии. Ранее URA.RU подготовило специальный материал, где указано какие есть льготы на оплату ЖКХ, и как их получить. Также агентство рассказывало, что в 2024 году государство будет компенсировать часть платы за ЖКХ напрямую ресурсоснабжающим организациям.

В России планируют создать национальные стандарты, где у жильцов появится возможность выбирать пакеты услуг от управляющих компаний (УК). Дополнительно планируют ввести рейтинги УК, следует из письма Минстроя, направленного в Госдуму РФ. «Речь в них [национальных стандартах] пойдет, в частности, об уборке подъездов, уходе за дворами, содержании лифтов, ремонте. Планируется внедрить публичные рейтинги управляющих организаций на основе ключевых параметров их деятельности», — передает данные документа Минстроя РФ газета «Известия». В национальных стандартах появится специальная графа в квитанциях за ЖКХ о сборах за текущий ремонт дома, а также сроки реагирования аварийных служб на устранение проблем. По словам члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, такая норма позволит жителям предъявлять УК обоснованные претензии. Ранее URA.RU подготовило специальный материал, где указано какие есть льготы на оплату ЖКХ, и как их получить. Также агентство рассказывало, что в 2024 году государство будет компенсировать часть платы за ЖКХ напрямую ресурсоснабжающим организациям.