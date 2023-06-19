19 июня 2023

Минстрой создаст стандарты и рейтинги в поддержку ЖКХ

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В квитанциях за ЖКХ появится специальная графа о сборах за текущий ремонт дома Фото:

В России планируют создать национальные стандарты, где у жильцов появится возможность выбирать пакеты услуг от управляющих компаний (УК). Дополнительно планируют ввести рейтинги УК, следует из письма Минстроя, направленного в Госдуму РФ.

«Речь в них [национальных стандартах] пойдет, в частности, об уборке подъездов, уходе за дворами, содержании лифтов, ремонте. Планируется внедрить публичные рейтинги управляющих организаций на основе ключевых параметров их деятельности», — передает данные документа Минстроя РФ газета «Известия».

В национальных стандартах появится специальная графа в квитанциях за ЖКХ о сборах за текущий ремонт дома, а также сроки реагирования аварийных служб на устранение проблем. По словам члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, такая норма позволит жителям предъявлять УК обоснованные претензии.

Ранее URA.RU подготовило специальный материал, где указано какие есть льготы на оплату ЖКХ, и как их получить. Также агентство рассказывало, что в 2024 году государство будет компенсировать часть платы за ЖКХ напрямую ресурсоснабжающим организациям.

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В России планируют создать национальные стандарты, где у жильцов появится возможность выбирать пакеты услуг от управляющих компаний (УК). Дополнительно планируют ввести рейтинги УК, следует из письма Минстроя, направленного в Госдуму РФ. «Речь в них [национальных стандартах] пойдет, в частности, об уборке подъездов, уходе за дворами, содержании лифтов, ремонте. Планируется внедрить публичные рейтинги управляющих организаций на основе ключевых параметров их деятельности», — передает данные документа Минстроя РФ газета «Известия». В национальных стандартах появится специальная графа в квитанциях за ЖКХ о сборах за текущий ремонт дома, а также сроки реагирования аварийных служб на устранение проблем. По словам члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, такая норма позволит жителям предъявлять УК обоснованные претензии. Ранее URA.RU подготовило специальный материал, где указано какие есть льготы на оплату ЖКХ, и как их получить. Также агентство рассказывало, что в 2024 году государство будет компенсировать часть платы за ЖКХ напрямую ресурсоснабжающим организациям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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