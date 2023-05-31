Минстрой: россияне получат счета за ЖКХ со «скидкой» до 50%

В 2024 году государство будет компенсировать часть платы за ЖКХ напрямую ресурсоснабжающим организациям. Таким образом скидка для россиян составит до 50%, сообщили в Минстрое РФ.
«Гражданин, получающий меру поддержки от государства, будет оплачивать услуги на 30—50% меньше их стоимости. Указанная разница будет подтверждаться именным электронным сертификатом», — передает слова Минстроя РФ газета «Известия».
Такую скидку смогут получить отдельные категории жителей России — ветераны труда, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и другие. В Минстрое РФ добавили, что такая скидка позволит сократить задолженности россиян по ЖКУ.
Ранее URA.RU сообщало, что управляющие компании смогут получить доступ к единому государственному реестру налогоплательщиков (ЕГРН). Это будет создано для взыскания долгов по ЖКХ.
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