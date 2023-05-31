31 мая 2023

Минстрой: россияне получат счета за ЖКХ со «скидкой» до 50%

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Часть россиян в 2024 году будут платить за ЖКХ со скидкой до 50%, заявили в Минстрое РФ Фото:

В 2024 году государство будет компенсировать часть платы за ЖКХ напрямую ресурсоснабжающим организациям. Таким образом скидка для россиян составит до 50%, сообщили в Минстрое РФ.

«Гражданин, получающий меру поддержки от государства, будет оплачивать услуги на 30—50% меньше их стоимости. Указанная разница будет подтверждаться именным электронным сертификатом», — передает слова Минстроя РФ газета «Известия».

Такую скидку смогут получить отдельные категории жителей России — ветераны труда, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и другие. В Минстрое РФ добавили, что такая скидка позволит сократить задолженности россиян по ЖКУ.

Ранее URA.RU сообщало, что управляющие компании смогут получить доступ к единому государственному реестру налогоплательщиков (ЕГРН). Это будет создано для взыскания долгов по ЖКХ.

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В 2024 году государство будет компенсировать часть платы за ЖКХ напрямую ресурсоснабжающим организациям. Таким образом скидка для россиян составит до 50%, сообщили в Минстрое РФ. «Гражданин, получающий меру поддержки от государства, будет оплачивать услуги на 30—50% меньше их стоимости. Указанная разница будет подтверждаться именным электронным сертификатом», — передает слова Минстроя РФ газета «Известия». Такую скидку смогут получить отдельные категории жителей России — ветераны труда, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и другие. В Минстрое РФ добавили, что такая скидка позволит сократить задолженности россиян по ЖКУ. Ранее URA.RU сообщало, что управляющие компании смогут получить доступ к единому государственному реестру налогоплательщиков (ЕГРН). Это будет создано для взыскания долгов по ЖКХ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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