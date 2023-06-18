Какие есть льготы на оплату ЖКХ, и как их получить

Для оформления льгот на оплату услуг ЖКХ можно обратиться в МФЦ или отдел соцзащиты населения, также оформление возможно через портал госуслуг. Необходимо собрать соответствующие документы и написать заявление на месте. URA.RU приводит информацию о том, как получить льготы на оплату ЖКХ.
Льгота на оплату ЖКХ — это скидка на оплату жилищных и коммунальных услуг. Она может закрепиться на долгое время. Госслужащие могут получить компенсацию во время получения зарплаты за первую половину текущего месяца.
Документы, которые требуются для оформления жилищно-коммунальных льгот:
- паспорт или другой документ, который удостоверяет личность;
- документ, подтверждающий место жительства (при условии, если в паспорте нет прописки);
- документ, который подтверждает право на льготные условия по оплате ЖКХ (справка об инвалидности, удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, удостоверение ветерана труда, удостоверение многодетной семьи);
- квитанции по оплате ЖКХ;
- справка о составе семьи;
- заявление на предоставление льготы или выплаты (заполняется на месте);
- для членов семьи погибшего военнослужащего — справка по форме из уполномоченного органа, где служил военный (по последнему месту службы) или получал пенсию;
- документ, который подтвердит обучение студента до 23 лет в университете очной форме обучения (для членов семьи погибшего военнослужащего);
- многодетным семьям — свидетельства о рождении всех детей и документ о месте жительства второго родителя, если он живет отдельно или не записан в справке о составе семьи;
- семьям с детьми-инвалидами — свидетельство о рождении ребенка-инвалида и документ о месте жительства второго родителя, если он живет отдельно или не записан в справке о составе семьи;
- ветерану труда — документ, который удостоверит его личность или заверенная у нотариуса копия;
- при съеме жилья по договору социального найма — договор о безвозмездном пользовании жилым помещением специализированного жилищного фонда;
- госслужащим — трудовой договор и копия паспорта, где стоит отметка о регистрации, или документ, который подтвердит место жительства.
Если за услуги ЖКХ есть долги, то их нужно погасить до оформления льготы или уже на месте заключить соглашение о том, что они будут погашены в определенный срок. Список документов, которые необходимы для предоставления региональных льгот, можно найти в нормативных актах субъекта РФ или на сайте госуслуг в интересующем регионе;
Федеральные льготы
Льготники, которые полностью не оплачивают ЖКХ:
- Герои Социалистического Труда Российской Федерации;
- полные кавалеры ордена Трудовой Славы и члены их семей;
- Герои Советского Союза и Российской Федерации;
- полные кавалеры ордена Славы и члены их семей.
Государство берет на себя половину расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, взносы на капитальный ремонт:
- участники Великой Отечественной войны, в том числе лица, которые проработали в тылу в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 не менее шести месяцев;
- участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, их вдовы или вдовцы;
- ветераны боевых действий и инвалиды войны;
- инвалиды и семьи с детьми-инвалидами до 18 лет могут компенсировать 50% расходов на оплату найма и содержания жилья, если семья снимает его у государства.
Региональные льготы могут предоставляться:
- Пенсионерам;
- Многодетным семьям;
- Ветеранам труда;
- Прочим госслужащим;
- Детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей и некоторым другим категориям граждан в зависимости от региона.
Размер льгот и компенсаций для работников тыла в каждом регионе свой. Большое количество регионов компенсируют половину стоимости коммунальных услуг и оплаты жилья, если его снимают у региона или муниципалитета.
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