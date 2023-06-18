Какие есть льготы на оплату ЖКХ, и как их получить

Льготы на оплату ЖКХ положены ветеранам, инвалидам, участникам СВО и бюджетникам

Льгота на ЖКХ может закрепиться на долгое время Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Для оформления льгот на оплату услуг ЖКХ можно обратиться в МФЦ или отдел соцзащиты населения, также оформление возможно через портал госуслуг. Необходимо собрать соответствующие документы и написать заявление на месте. URA.RU приводит информацию о том, как получить льготы на оплату ЖКХ.

Льгота на оплату ЖКХ — это скидка на оплату жилищных и коммунальных услуг. Она может закрепиться на долгое время. Госслужащие могут получить компенсацию во время получения зарплаты за первую половину текущего месяца.

Документы, которые требуются для оформления жилищно-коммунальных льгот:

паспорт или другой документ, который удостоверяет личность;

документ, подтверждающий место жительства (при условии, если в паспорте нет прописки);

документ, который подтверждает право на льготные условия по оплате ЖКХ (справка об инвалидности, удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, удостоверение ветерана труда, удостоверение многодетной семьи);

квитанции по оплате ЖКХ;

справка о составе семьи;

заявление на предоставление льготы или выплаты (заполняется на месте);

для членов семьи погибшего военнослужащего — справка по форме из уполномоченного органа, где служил военный (по последнему месту службы) или получал пенсию;

документ, который подтвердит обучение студента до 23 лет в университете очной форме обучения (для членов семьи погибшего военнослужащего);

многодетным семьям — свидетельства о рождении всех детей и документ о месте жительства второго родителя, если он живет отдельно или не записан в справке о составе семьи;

семьям с детьми-инвалидами — свидетельство о рождении ребенка-инвалида и документ о месте жительства второго родителя, если он живет отдельно или не записан в справке о составе семьи;

ветерану труда — документ, который удостоверит его личность или заверенная у нотариуса копия;

при съеме жилья по договору социального найма — договор о безвозмездном пользовании жилым помещением специализированного жилищного фонда;

госслужащим — трудовой договор и копия паспорта, где стоит отметка о регистрации, или документ, который подтвердит место жительства.

Если за услуги ЖКХ есть долги, то их нужно погасить до оформления льготы или уже на месте заключить соглашение о том, что они будут погашены в определенный срок. Список документов, которые необходимы для предоставления региональных льгот, можно найти в нормативных актах субъекта РФ или на сайте госуслуг в интересующем регионе;

Федеральные льготы

Льготники, которые полностью не оплачивают ЖКХ:

Герои Социалистического Труда Российской Федерации;

полные кавалеры ордена Трудовой Славы и члены их семей;

Герои Советского Союза и Российской Федерации;

полные кавалеры ордена Славы и члены их семей.

Государство берет на себя половину расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, взносы на капитальный ремонт:

участники Великой Отечественной войны, в том числе лица, которые проработали в тылу в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 не менее шести месяцев; участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, их вдовы или вдовцы; ветераны боевых действий и инвалиды войны; инвалиды и семьи с детьми-инвалидами до 18 лет могут компенсировать 50% расходов на оплату найма и содержания жилья, если семья снимает его у государства.

Региональные льготы могут предоставляться:

Пенсионерам;

Многодетным семьям;

Ветеранам труда;

Прочим госслужащим;

Детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей и некоторым другим категориям граждан в зависимости от региона.

Размер льгот и компенсаций для работников тыла в каждом регионе свой. Большое количество регионов компенсируют половину стоимости коммунальных услуг и оплаты жилья, если его снимают у региона или муниципалитета.

Госслужащие могут получать ежемесячную компенсацию оплаты жилья, отопления и электричества в случае, если они живут и работают по трудовому договору в селах, деревнях или поселках городского типа. Размер компенсации — 1200 рублей в месяц.