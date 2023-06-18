Какие есть льготы на оплату ЖКХ, и как их получить

Льготы на оплату ЖКХ положены ветеранам, инвалидам, участникам СВО и бюджетникам
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Льгота на ЖКХ может закрепиться на долгое время Фото:

Для оформления льгот на оплату услуг ЖКХ можно обратиться в МФЦ или отдел соцзащиты населения, также оформление возможно через портал госуслуг. Необходимо собрать соответствующие документы и написать заявление на месте. URA.RU приводит информацию о том, как получить льготы на оплату ЖКХ.

Льгота на оплату ЖКХ — это скидка на оплату жилищных и коммунальных услуг. Она может закрепиться на долгое время. Госслужащие могут получить компенсацию во время получения зарплаты за первую половину текущего месяца.

Документы, которые требуются для оформления жилищно-коммунальных льгот:

  • паспорт или другой документ, который удостоверяет личность;
  • документ, подтверждающий место жительства (при условии, если в паспорте нет прописки);
  • документ, который подтверждает право на льготные условия по оплате ЖКХ (справка об инвалидности, удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, удостоверение ветерана труда, удостоверение многодетной семьи);
  • квитанции по оплате ЖКХ;
  • справка о составе семьи;
  • заявление на предоставление льготы или выплаты (заполняется на месте);
  • для членов семьи погибшего военнослужащего — справка по форме из уполномоченного органа, где служил военный (по последнему месту службы) или получал пенсию;
  • документ, который подтвердит обучение студента до 23 лет в университете очной форме обучения (для членов семьи погибшего военнослужащего);
  • многодетным семьям — свидетельства о рождении всех детей и документ о месте жительства второго родителя, если он живет отдельно или не записан в справке о составе семьи;
  • семьям с детьми-инвалидами — свидетельство о рождении ребенка-инвалида и документ о месте жительства второго родителя, если он живет отдельно или не записан в справке о составе семьи;
  • ветерану труда — документ, который удостоверит его личность или заверенная у нотариуса копия;
  • при съеме жилья по договору социального найма — договор о безвозмездном пользовании жилым помещением специализированного жилищного фонда;
  • госслужащим — трудовой договор и копия паспорта, где стоит отметка о регистрации, или документ, который подтвердит место жительства.

Если за услуги ЖКХ есть долги, то их нужно погасить до оформления льготы или уже на месте заключить соглашение о том, что они будут погашены в определенный срок. Список документов, которые необходимы для предоставления региональных льгот, можно найти в нормативных актах субъекта РФ или на сайте госуслуг в интересующем регионе;

Федеральные льготы

Льготники, которые полностью не оплачивают ЖКХ:

  • Герои Социалистического Труда Российской Федерации;
  • полные кавалеры ордена Трудовой Славы и члены их семей;
  • Герои Советского Союза и Российской Федерации;
  • полные кавалеры ордена Славы и члены их семей.

Государство берет на себя половину расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, взносы на капитальный ремонт:

  1. участники Великой Отечественной войны, в том числе лица, которые проработали в тылу в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 не менее шести месяцев;
  2. участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, их вдовы или вдовцы;
  3. ветераны боевых действий и инвалиды войны;
  4. инвалиды и семьи с детьми-инвалидами до 18 лет могут компенсировать 50% расходов на оплату найма и содержания жилья, если семья снимает его у государства.

Региональные льготы могут предоставляться:

  • Пенсионерам;
  • Многодетным семьям;
  • Ветеранам труда;
  • Прочим госслужащим;
  • Детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей и некоторым другим категориям граждан в зависимости от региона.

Размер льгот и компенсаций для работников тыла в каждом регионе свой. Большое количество регионов компенсируют половину стоимости коммунальных услуг и оплаты жилья, если его снимают у региона или муниципалитета.

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Для оформления льгот на оплату услуг ЖКХ можно обратиться в МФЦ или отдел соцзащиты населения, также оформление возможно через портал госуслуг. Необходимо собрать соответствующие документы и написать заявление на месте. URA.RU приводит информацию о том, как получить льготы на оплату ЖКХ. Льгота на оплату ЖКХ — это скидка на оплату жилищных и коммунальных услуг. Она может закрепиться на долгое время. Госслужащие могут получить компенсацию во время получения зарплаты за первую половину текущего месяца. Если за услуги ЖКХ есть долги, то их нужно погасить до оформления льготы или уже на месте заключить соглашение о том, что они будут погашены в определенный срок. Список документов, которые необходимы для предоставления региональных льгот, можно найти в нормативных актах субъекта РФ или на сайте госуслуг в интересующем регионе; Льготники, которые полностью не оплачивают ЖКХ: Государство берет на себя половину расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, взносы на капитальный ремонт: Размер льгот и компенсаций для работников тыла в каждом регионе свой. Большое количество регионов компенсируют половину стоимости коммунальных услуг и оплаты жилья, если его снимают у региона или муниципалитета. Госслужащие могут получать ежемесячную компенсацию оплаты жилья, отопления и электричества в случае, если они живут и работают по трудовому договору в селах, деревнях или поселках городского типа. Размер компенсации — 1200 рублей в месяц.
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