Кремль заявил о готовности Путина к диалогу по Украине

Российский лидер Владимир Путин готов к переговорам по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.
«Президент Путин открыт к диалогу и контактам [по Украине]. <…> Вопрос в результативности таких разговоров в условиях той позиции, которую занимает украинский режим», — сказал Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Однако пресс-секретарь уточнил, что сейчас нет стабильной почвы для переговоров по Украине.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за прямые переговоры с Путиным, передает «Царьград». Он объяснил, что это абсолютно необходимо. Глава ЮАР Сирил Рамафоса по итогам визита в Киев представил свою мирную инициативу по Украине, которая включает 10 пунктов.
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