Кремль заявил о готовности Путина к диалогу по Украине

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий, путин владимир
Владимир Путин открыт к диалогу, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский лидер Владимир Путин готов к переговорам по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Президент Путин открыт к диалогу и контактам [по Украине]. <…> Вопрос в результативности таких разговоров в условиях той позиции, которую занимает украинский режим», — сказал Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Однако пресс-секретарь уточнил, что сейчас нет стабильной почвы для переговоров по Украине.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за прямые переговоры с Путиным, передает «Царьград». Он объяснил, что это абсолютно необходимо. Глава ЮАР Сирил Рамафоса по итогам визита в Киев представил свою мирную инициативу по Украине, которая включает 10 пунктов.

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Российский лидер Владимир Путин готов к переговорам по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Президент Путин открыт к диалогу и контактам [по Украине]. <…> Вопрос в результативности таких разговоров в условиях той позиции, которую занимает украинский режим», — сказал Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Однако пресс-секретарь уточнил, что сейчас нет стабильной почвы для переговоров по Украине. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за прямые переговоры с Путиным, передает «Царьград». Он объяснил, что это абсолютно необходимо. Глава ЮАР Сирил Рамафоса по итогам визита в Киев представил свою мирную инициативу по Украине, которая включает 10 пунктов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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