Глава ЮАР озвучил мирный план по Украине из 10 пунктов

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Клипарт. Сток Сайт президента России, stock, Рамафоса Сирил
Деэскалация конфликта должна исходить от обеих стран, заявил Сирил Рамафоса Фото:

Украинский конфликт должен быть урегулирован мирным путем как можно скорее. Об этом рассказал президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса по итогам визита в Киев. Там он представил свою мирную инициативу, которая включает в себя 10 пунктов. URA.RU приводит подробную расшифровку мирного плана ЮАР.

  • ЮАР должна выслушать обе стороны конфликта. По словам Рамафосы, необходимо понять, как президент России Владимир Путин видит окончание конфликта.
  • Конфликт должен закончиться мирным путем. Дипломатия и переговоры должны быть превыше агрессии.
  • Должна быть деэскалация конфликта. Рамафоса уточнил, что обе стороны боевых действий должны быть готовы к миру.
  • Необходимы гарантии безопасности для всех стран.
  • Должна быть обеспечена суверенность государств и народов в соответствии с уставом ООН. Она должна уважаться и Россией, и Украиной.
  • Африка чувствует негативные последствия от конфликта, поэтому движение зерна и удобрений должно быть продолжено обеими странами.
  • Страны обязаны помочь пострадавшим от боевых действий.
  • Необходимо урегулирование вопроса обмена пленными и возвращения детей. Кроме того, должна быть восстановлена инфраструктура, пострадавшая в ходе конфликта.
  • Россия должна взаимодействовать с Африкой в вопросах прекращения конфликта.

    В мае 2023 года Рамафоса договорился с Путиным и Зеленским об инициативе ЮАР. Оба президента согласились принять миссию африканских лидеров по возможному мирному плану.

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Украинский конфликт должен быть урегулирован мирным путем как можно скорее. Об этом рассказал президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса по итогам визита в Киев. Там он представил свою мирную инициативу, которая включает в себя 10 пунктов. URA.RU приводит подробную расшифровку мирного плана ЮАР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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