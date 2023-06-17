Глава ЮАР озвучил мирный план по Украине из 10 пунктов

17 июня 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

Деэскалация конфликта должна исходить от обеих стран, заявил Сирил Рамафоса Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Украинский конфликт должен быть урегулирован мирным путем как можно скорее. Об этом рассказал президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса по итогам визита в Киев. Там он представил свою мирную инициативу, которая включает в себя 10 пунктов. URA.RU приводит подробную расшифровку мирного плана ЮАР. ЮАР должна выслушать обе стороны конфликта. По словам Рамафосы, необходимо понять, как президент России Владимир Путин видит окончание конфликта.

Конфликт должен закончиться мирным путем. Дипломатия и переговоры должны быть превыше агрессии.

Должна быть деэскалация конфликта. Рамафоса уточнил, что обе стороны боевых действий должны быть готовы к миру.

Необходимы гарантии безопасности для всех стран.

Должна быть обеспечена суверенность государств и народов в соответствии с уставом ООН. Она должна уважаться и Россией, и Украиной.

Африка чувствует негативные последствия от конфликта, поэтому движение зерна и удобрений должно быть продолжено обеими странами.

Страны обязаны помочь пострадавшим от боевых действий.

Необходимо урегулирование вопроса обмена пленными и возвращения детей. Кроме того, должна быть восстановлена инфраструктура, пострадавшая в ходе конфликта.

Россия должна взаимодействовать с Африкой в вопросах прекращения конфликта.



В мае 2023 года Рамафоса договорился с Путиным и Зеленским об инициативе ЮАР. Оба президента согласились принять миссию африканских лидеров по возможному мирному плану.

Украинский конфликт должен быть урегулирован мирным путем как можно скорее. Об этом рассказал президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса по итогам визита в Киев. Там он представил свою мирную инициативу, которая включает в себя 10 пунктов. URA.RU приводит подробную расшифровку мирного плана ЮАР.