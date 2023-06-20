«Ведомости»: Минобороны планирует расширить действие военной ипотеки

21 июня 2023 в 05:40 Размер текста - 17 +

Военную ипотеку можно будет оформить со дня заключения контракта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Минобороны РФ выступило с инициативой расширения возможностей участия в военной ипотеке контрактников российской армии. Военнослужащие могут получить возможность получить ипотеку в день заключения контракта на военную службу. «Военнослужащим рядового и сержантского состава, прапорщикам и мичманам предоставляется право на включение в реестр участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения непосредственно со дня заключения первого контракта при поступлении на военную службу. Данный подход может увеличить число указанных званий, проходящих военную службу по контракту», — приводит текст пояснительной записки к проекту закона издание «Ведомости». В разговоре с изданием, учредитель Российской ассоциации юристов силовых ведомств, адвокат Олег Жердев рассказал, что раньше военные могли оформить ипотеку только после трех лет службы. «Раньше эти категории военнослужащих имели право на включение в реестр участников НИС после трех лет службы. Сейчас же предлагается предоставить им это право с момента заключения первого контракта», — отметил Жердев. По словам юриста данная мера повысит привлекательность армейской службы. Также появится возможность стабильности личного состава за счет обязательств по военной ипотеке. Ранее URA.RU сообщало об инициативе выравнивания условий поддержки всех участников спецоперации, которую предложил глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Данное предложение поддержал президент России Владимир Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Минобороны РФ выступило с инициативой расширения возможностей участия в военной ипотеке контрактников российской армии. Военнослужащие могут получить возможность получить ипотеку в день заключения контракта на военную службу. «Военнослужащим рядового и сержантского состава, прапорщикам и мичманам предоставляется право на включение в реестр участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения непосредственно со дня заключения первого контракта при поступлении на военную службу. Данный подход может увеличить число указанных званий, проходящих военную службу по контракту», — приводит текст пояснительной записки к проекту закона издание «Ведомости». В разговоре с изданием, учредитель Российской ассоциации юристов силовых ведомств, адвокат Олег Жердев рассказал, что раньше военные могли оформить ипотеку только после трех лет службы. «Раньше эти категории военнослужащих имели право на включение в реестр участников НИС после трех лет службы. Сейчас же предлагается предоставить им это право с момента заключения первого контракта», — отметил Жердев. По словам юриста данная мера повысит привлекательность армейской службы. Также появится возможность стабильности личного состава за счет обязательств по военной ипотеке. Ранее URA.RU сообщало об инициативе выравнивания условий поддержки всех участников спецоперации, которую предложил глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Данное предложение поддержал президент России Владимир Путин.