В аптеке ЯНАО торговали просроченными лекарствами

21 июня 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

В Аксарке на аптечном складе обнаружены просроченные лекарства Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Аксарке (ЯНАО) на аптечных пунктах компании «Аптека от склада» были обнаружены лекарства с истекшим сроком годности. Виновное лицо привлечено к административной ответственности, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «В аптечном пункте села Аксарка лекарственные средства, подлежавшие изъятию из обращения в связи с истечением срока годности, хранились вместе с препаратами, пригодными к использованию. Прокурор района в отношении менеджера по управлению аптеками организации возбудил административное дело по статье „Нарушение технических регламентов“», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. В настоящее время нарушения устранены. Менеджера по управлению аптеками обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Корреспондент агентства послал запрос в пресс-службу аптечной сети. На момент публикации новости ответ не получен.

В Аксарке (ЯНАО) на аптечных пунктах компании «Аптека от склада» были обнаружены лекарства с истекшим сроком годности. Виновное лицо привлечено к административной ответственности, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «В аптечном пункте села Аксарка лекарственные средства, подлежавшие изъятию из обращения в связи с истечением срока годности, хранились вместе с препаратами, пригодными к использованию. Прокурор района в отношении менеджера по управлению аптеками организации возбудил административное дело по статье „Нарушение технических регламентов“», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. В настоящее время нарушения устранены. Менеджера по управлению аптеками обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Корреспондент агентства послал запрос в пресс-службу аптечной сети. На момент публикации новости ответ не получен.