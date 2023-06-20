20 июня 2023
19 июня 2023

В аптеке ЯНАО торговали просроченными лекарствами

© Служба новостей «URA.RU»
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яндекс, медицина, разное. Москва, аптека, медицина, крест аптека
В Аксарке на аптечном складе обнаружены просроченные лекарства Фото:

В Аксарке (ЯНАО) на аптечных пунктах компании «Аптека от склада» были обнаружены лекарства с истекшим сроком годности. Виновное лицо привлечено к административной ответственности, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«В аптечном пункте села Аксарка лекарственные средства, подлежавшие изъятию из обращения в связи с истечением срока годности, хранились вместе с препаратами, пригодными к использованию. Прокурор района в отношении менеджера по управлению аптеками организации возбудил административное дело по статье „Нарушение технических регламентов“», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале.

В настоящее время нарушения устранены. Менеджера по управлению аптеками обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Корреспондент агентства послал запрос в пресс-службу аптечной сети. На момент публикации новости ответ не получен.

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В Аксарке (ЯНАО) на аптечных пунктах компании «Аптека от склада» были обнаружены лекарства с истекшим сроком годности. Виновное лицо привлечено к административной ответственности, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «В аптечном пункте села Аксарка лекарственные средства, подлежавшие изъятию из обращения в связи с истечением срока годности, хранились вместе с препаратами, пригодными к использованию. Прокурор района в отношении менеджера по управлению аптеками организации возбудил административное дело по статье „Нарушение технических регламентов“», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. В настоящее время нарушения устранены. Менеджера по управлению аптеками обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Корреспондент агентства послал запрос в пресс-службу аптечной сети. На момент публикации новости ответ не получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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