Губернатор Ямала выразил соболезнования семьям погибших в пожаре под Сургутом

Дмитрий Артюхов выразил соболезнования семьям погибших в пожаре под Сургутом
Дмитрий Артюхов выразил соболезнования семьям погибших в результате ночного пожара в Сургуте, унесшего жизни семи человек, четверо из которых — дети. Об этом сообщил telegram-канал «ЯМАЛ. Официально». В ночь на среду произошло возгорание двухэтажного дачного дома в садоводческом товариществе под Сургутом. Пожарные обнаружили тела семи человек, в том числе четырех детей.
«От имени ямальцев и от себя лично выражаю самые глубокие соболезнования. Гибель детей — это невосполнимая утрата и всеобщее горе. Ямал скорбит вместе с югорчанами», — сказал губернатор Ямала. Артюхов подчеркнул, что потеря четырех детей является невосполнимой утратой и общей скорбью для региона.
Причины и обстоятельства пожара в настоящее время устанавливаются. По предварительным данным, возгорание произошло в ночное время в частном секторе. Спасательные операции продолжались несколько часов. Помимо погибших и спасенного мужчины информация о других возможных пострадавших не поступала. Следственные органы начали проверку обстоятельств происшествия.
