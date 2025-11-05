Губернатор Ямала выразил соболезнования семьям погибших в пожаре под Сургутом

Дмитрий Артюхов выразил соболезнования семьям погибших в пожаре под Сургутом Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Дмитрий Артюхов выразил соболезнования семьям погибших в результате ночного пожара в Сургуте, унесшего жизни семи человек, четверо из которых — дети. Об этом сообщил telegram-канал «ЯМАЛ. Официально». В ночь на среду произошло возгорание двухэтажного дачного дома в садоводческом товариществе под Сургутом. Пожарные обнаружили тела семи человек, в том числе четырех детей.

«От имени ямальцев и от себя лично выражаю самые глубокие соболезнования. Гибель детей — это невосполнимая утрата и всеобщее горе. Ямал скорбит вместе с югорчанами», — сказал губернатор Ямала. Артюхов подчеркнул, что потеря четырех детей является невосполнимой утратой и общей скорбью для региона.