В ЯНАО скоро изменится величина прожиточного минимума

В ЯНАО с 1 января 2026 года меняется величина прожиточного минимума. На душу населения ее размер установлен в пределах 25,9 тысячи рублей, для трудоспособного населения — 28,2 тысячи рублей, для пенсионеров — 22,3 тысячи рублей. Об изменениях минимальных доходов граждан сообщают в окружном правительстве.

«Установить с 1 января 2026 года величину прожиточного минимума в Ямало-Ненецком автономном округе на душу населения — 25 946 рублей, для трудоспособного населения — 28 281 рубль, для пенсионеров — 22 314 рублей, для детей — 25 168 рублей», — говорится в постановлении правительства Ямала. Документ вступает в силу с 1 января 2026 года и действует по 31 декабря 2026 года. Ранее эти цифры отмечались в проекте постановления окружных властей.

Как пояснили в окружном департаменте экономики, расчет минимальных доходов на Ямале проводился по официальной методике правительства РФ. Учитывался прогнозируемый показатель по всей России, представленный Министерством труда России, а также региональный коэффициент.

В 2025 году самые скромные расходы на жизнь в ЯНАО устанавливались в пределах 24 294 рублей на душу населения. Это значительно выше уровня других регионов Урала, в том числе ХМАО (21 252 рубля) и Тюмени (17 733 рубля). Самый высокий прожиточный минимум — на Чукотке (46,2 тысячи рублей).