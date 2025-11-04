Как менялся судейский корпус Ямала в 2025 году: перестановки, новые назначения, громкие отставки

Ранее судебные работники России отмечали только День юриста Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

С этого года у судей и госслужащих судебной системы России появился свой профессиональный праздник — День работника суда, который будет ежегодно отмечаться 5 ноября. Выбор даты обусловлен историческим событием: именно в этот день в 1723 году император Петр I утвердил указ «О форме суда», ставший фундаментом для формирования современной судебной системы страны. Агентство URA.RU подготовило обзор кадровых перестановок в судебных органах Ямала, произошедших с начала 2025 года.

Вакансию на должность зампредседателя горсуда Салехарда закроют кандидатом из Екатеринбурга

В октябре 2025 года стало известно, что в ЯНАО закрывают вакансию заместителя председателя Салехардского городского суда. На эту должность, остававшуюся вакантной с июля 2023 года (после ухода судьи Марии Поздняковой в почетную отставку), судейское сообщество округа рекомендовало Наталью Гончар. По данным источников URA.RU, на Ямал кандидат переезжает из Екатеринбурга. Вторым претендентом на эту должность была судья Новоуренгойского горсуда Жанна Зырянова.

В Салехардском горсуде, возможно, закроют еще одну судейскую вакансию. Члены квалификационной коллегии судей (ККС) рекомендовали в октябре Алексея Мосунова. С ноября 2009 года по июль 2016 года Мосунов работал в окружной прокуратуре. А сейчас он трудится мировым судьей судебного участка номер три судебного района Новоуренгойского городского суда без ограничения срока полномочий (после переназначения на трехлетний срок).

На Ямале освободилось кресло председателя Пуровского райсуда

На Ямале 3 ноября вышел в почетную отставку председатель Пуровского райсуда Андрей Пустовой. В этой должности судья трудился с 2019 года. В августе 2025 года ККС снова рекомендовала его на председательство. Однако Пустовой не дождался переназначения.

По данным ККС, срок полномочий Андрея Пустового в должности председателя Пуровского райсуда истекал в ноябре 2025 года. Весной судья подал в коллегию документы и заявление на эту же должность. В августе состоялось заседание, на котором Пустового рекомендовали единогласно.

Андрей Пустовой родился в 1979 году, окончил Омскую академию МВД России по специальности «Юриспруденция». Работу в судебной системе начал в 2011 году помощником судьи окружного суда. В июне 2013 года Заксобрание утвердило его кандидатуру на должность мирового судьи судебного участка Шурышкарского судебного района.

Дальнейший карьерный рост Пустового был стремительным: через два года, в декабре 2015 года он стал председателем Шурышкарского районного суда. А в ноябре 2019 года — председателем Пуровского районного суда на шесть лет.

Новых мировых судей утвердил ямальский парламент

Октябрь 2025 года был богат и на назначения в мировой юстиции округа. Так, на должность мирового судьи судебного участка № 3 судебного района Салехардского городского суда окружной парламент утвердил Байту Джалцанову. Она будет работать без ограничения срока полномочий, поскольку подавала документы повторно. С ноября 2022 года Джалцанова занимала должность помощника судьи Арбитражного суда ЯНАО. В Губкинском новым мировым судьей судебного участка № 1 стал Анатолий Буторов. Срок его полномочий составит три года.

Судья, рассматривавший жалобу экс-главу окружного дептранса Першикова, ушел в отставку

В суде ЯНАО 6 октября 2025 года ушел в почетную отставку Иван Коршунов. В составе коллегии судья рассматривал апелляционную жалобу прокуратуры на оправдательный приговор Салехардского горсуда (дело рассматривал судья Данил Яковлев) по коррупционному делу экс-главы окружного дептранса Максима Першикова. Позже бывшего чиновника осудили другим составом суда. По версии следствия, Першиков за четыре года получил взятки на общую сумму 62,4 млн рублей. Деньги передавались за содействие компаниям ООО «Диксон», ООО «РемДорСтройСервис» и ООО «РосТехПром».

В декабре 2024 года суд Салехарда признал Першикова виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы. В марте 2025 года, не дождавшись апелляции, осужденный ушел на СВО.

Судья Попов в Лабытнанги — бывший следователь и многодетный отец

В Лабытнанги 29 сентября 2025 года к исполнению полномочий судьи городского суда официально приступил Алексей Попов, многодетный отец и бывший следователь следственного отдела, сообщили в УДС ЯНАО. Попов родился в 1981 году в Салехарде. После окончания школы с золотой медалью поступил в Волгоградскую академию МВД по специальности «Юриспруденция» и завершил обучение с отличием. С 2002 года Попов работал в органах внутренних дел в Лабытнанги, где прошел путь от следователя до руководителя подразделения. Новый федеральный судья активно занимается спортом и участвует в городских соревнованиях по волейболу и футболу.

ККС закрывает вакансии на пост председателей горсуда в Муравленко и Надыме

В июле 2025 года ККС рекомендовала на должность председателя Муравленковского городского суда Александра Петрова. Судья окончил Институт международного права и экономики имени Грибоедова в Москве. Трудовую деятельность в судебной системе начал со службы судебным приставом в ХМАО в 2003 году. Затем работал мировым судьей в Мегионе, а в июне 2023 назначен судьей Муравленковского горсуда.

На эту же должность претендовал судья Надымского горсуда Василий Жижин, который известен тем, что в январе 2022 года вынес оправдательный приговор в отношении заместителя главврача Надымской центральной районной больницы по хозвопросам Вадима Железняка.

Врача-завхоза обвиняли в получении взяток и в махинациях с госконтрактами. Прокуратура обжаловала этот приговор. По данным суда ЯНАО, в мае 2022 года апелляционная инстанция приговор в отношении Вадима Железняка и других фигурантов дела отменила и передала дело на новое рассмотрение со стадии судебного разбирательства в тот же суд, но в ином составе. В итоге Железняк получил два года лишения свободы и штраф в размере 500 тысяч рублей.

Тогда же, в июле 2025 года, на должность председателя Надымского горсуда члены коллегии рекомендовали Евгения Стрельцова. Гражданские дела в этом же суде он рассматривает с 2009 года.

ККС ЯНАО прекратила отставку судьи Раенгулова, осужденного за хранение оружия

В конце июля 2025 года ККС прекратила отставку судьи Салехардского городского суда Алишера Раенгулова, признанного виновным в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия. Свое решение коллегия приняла после того, как вступил в законную силу приговор Лабытнангского горсуда от 29 апреля 2025 года.

Прекращение отставки фактически означает лишение Раенгулова пожизненного статуса, а значит и всех привилегий, которыми обладают судьи, вышедшие в почетную отставку. А это пожизненные выплаты, гарантии неприкосновенности и бесплатное санаторно-курортное лечение.

Экс-судья Раенгулов (после постановления в апелляции) проведет в колонии общего режима четыре года, вместо шести лет, которые назначил суд Лабытнанги. А его брат Тимур — 3,5 года вместо 5,5 лет. Штраф в размере 400 тысяч рублей каждому остался неизменным.

Как следует из приговора, Раенгуловы не только хранили, но и переделывали оружие — в частности, модели пистолетов «Glok-17», «Beretta», «ПМ», «Sigsauer Р226 СХ», обнаруженных на квартире Алишера Раенгулова. Кроме того, у осужденных изъяли большое количество боеприпасов различных калибров, а также глушители.

Мировой судья из Кургана получила назначение в Новом Уренгое

В июле президент РФ назначил федеральным судьей в Новый Уренгой Татьяну Подкорытову. Ранее она занимала должность мирового судьи в Кургане.