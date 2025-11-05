В ЯНАО пожилой мужчина подарил внуку ружье и попал под судимость
Ружье хранилось в избе до изъятия полицией
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Красноселькупском районе (ЯНАО) осудили пожилого мужчину, который подарил своем внуку двуствольное ружье. Разрешения на хранение оружия у ямальца не было. Об этом сообщает окружная прокуратура.
«Установлено, что в декабре 2022 года мужчина, находясь на угодьях, расположенных на берегу реки Большая Ширта, не имея специального разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, подарил, тем самым незаконно сбыл своему внуку двуствольное охотничье ружье, которое хранилось в охотничьей избе до момента изъятия сотрудниками полиции», — говорится в релизе, опубликованном на сайте надзорного ведомства.
В ходе суда мужчина полностью признал вину, раскаялся, способствовал раскрытию преступления. Суд учел преклонный возраст и состояние здоровья подсудимого. Мужчину наказали штрафом в размере 10 тысяч рублей.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!