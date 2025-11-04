Ямал стал вторым в России по доступности ипотеки

Платежи по ипотеке в ЯНАО оказались самыми низкими после Чукотки Фото: Илья Московец © URA.RU

Ямал занял второе место в России по доступности ипотеки для семейного бюджета. Средний платеж по кредиту на жилье в регионе выходит 28% от общей зарплаты двух работающих человек. Соответствующую информацию опубликовали РИА «Новости».

«Первая десятка рейтинга по минимальному отношению платежа по ипотеке и средней зарплаты преимущественно сформирована северными регионами, в которых на ипотечный платеж приходится менее 35% от размера средней зарплаты двух работающих региона... На второй строчке разместился Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 28%», — указано на сайте в исследовании.

Платежи по ипотеке в ЯНАО оказались самыми низкими по отношению к зарплатам после Чукотки (23,5%). Высокие позиции региона исследователи связывают с уровнем доходов населения, который значительно превышает среднероссийские показатели.

Соседний Ханты-Мансийский автономный округ также вошел в десятку самых благополучных регионов. Он расположился на восьмой строчке рейтинга с показателем 33,8%.