Дмитрий Артюхов поздравил работников судебной системы Ямала с новым праздником

Новый праздник имеет корни в исторических событиях петровских времен Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Работники судебной системы в ЯНАО в первые будут отмечать 5 ноября День работника суда. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обратился к ним с поздравлениями.

«Ямал — это форпост России, регион с уникальным экономическим потенциалом, вносящий весомый вклад в обеспечение национальной безопасности и процветания. И все это невозможно представить без сильной, независимой и профессиональной судебной власти. Именно вы обеспечиваете ту самую правовую базу, которая позволяет бизнесу работать уверенно, гражданам — чувствовать себя защищенными, а государству — эффективно выполнять свои функции», — отметил в своем обращении Дмитрий Артюхов.

Выбор даты обусловлен историческим событием: именно в этот день в 1723 году император Петр I утвердил указ «О форме суда», ставший фундаментом для формирования современной судебной системы страны. Агентство URA.RU подготовило обзор кадровых перестановок в судебных органах Ямала, произошедших с начала 2025 года.

Продолжение после рекламы