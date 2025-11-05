Логотип РИА URA.RU
Дмитрий Артюхов поздравил работников судебной системы Ямала с новым праздником

05 ноября 2025 в 10:36
Новый праздник имеет корни в исторических событиях петровских времен

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Работники судебной системы в ЯНАО в первые будут отмечать 5 ноября День работника суда. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обратился к ним с поздравлениями. 

«Ямал — это форпост России, регион с уникальным экономическим потенциалом, вносящий весомый вклад в обеспечение национальной безопасности и процветания. И все это невозможно представить без сильной, независимой и профессиональной судебной власти. Именно вы обеспечиваете ту самую правовую базу, которая позволяет бизнесу работать уверенно, гражданам — чувствовать себя защищенными, а государству — эффективно выполнять свои функции», — отметил в своем обращении Дмитрий Артюхов. 

Выбор даты обусловлен историческим событием: именно в этот день в 1723 году император Петр I утвердил указ «О форме суда», ставший фундаментом для формирования современной судебной системы страны. Агентство URA.RU подготовило обзор кадровых перестановок в судебных органах Ямала, произошедших с начала 2025 года.

Также сообщалось, что член Совета судей Ямала Андрей Пустовой ушел в почетную отставку с поста председателя Пуровского районного суда. Карьера Андрея Пустового в судебной системе продолжалась 13 лет — с 2011 года. 

