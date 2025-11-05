Логотип РИА URA.RU
Гололед стал причиной массовых обращений ямальцев в травмпункты

В Салехарде из-за гололедицы обратились 139 жителей города
05 ноября 2025 в 09:44
Ситуацию с гололедицей вынуждена контролировать прокуратура

Фото: Александра Статных © URA.RU

В Салехарде зафиксирован массовый травматизм жителей из-за гололедицы. За три дня в больницу обратились 139 человек, включая 50 детей. Прокуратура внесла представления подрядчикам.

«Установлено, что только за период с 25 по 28 октября 2025 года в приемный покой ГБУЗ „СОКБ“ обратились 139 жителей города, в том числе 50 детей с травмами, полученными в результате падения на улице» — сообщает прокуратура Салехарда в своем релизе, опубликованном на ведомственном сайте.

Как поясняет источник, причиной частого травматизма стали сложные погодные условия — значительные перепады температур в ночные и дневные часы. Дороги и тротуары покрылись сплошной ледяной коркой.

По результатам проверки прокуратура выявила нарушения требований законодательства со стороны организаций, ответственных за уборку территорий. Руководителям АО «Салехарддорстрой» и двум индивидуальным предпринимателям внесли представления об устранении нарушений. Ситуация под контролем надзорных органов. 

