Гололед стал причиной массовых обращений ямальцев в травмпункты

Ситуацию с гололедицей вынуждена контролировать прокуратура Фото: Александра Статных © URA.RU

В Салехарде зафиксирован массовый травматизм жителей из-за гололедицы. За три дня в больницу обратились 139 человек, включая 50 детей. Прокуратура внесла представления подрядчикам.

«Установлено, что только за период с 25 по 28 октября 2025 года в приемный покой ГБУЗ „СОКБ“ обратились 139 жителей города, в том числе 50 детей с травмами, полученными в результате падения на улице» — сообщает прокуратура Салехарда в своем релизе, опубликованном на ведомственном сайте.

Как поясняет источник, причиной частого травматизма стали сложные погодные условия — значительные перепады температур в ночные и дневные часы. Дороги и тротуары покрылись сплошной ледяной коркой.

Продолжение после рекламы