Поздравление Артюхова, важные назначения и победы ветеранов СВО: как прошли выходных в ЯНАО

Ямал отметил День народного единства: губернатор обратился к жителям, ветераны СВО завоевали медали, а музыкант из Нового Уренгоя покорил Беларусь

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в День народного единства обратился к жителям региона, подчеркнув, что сила России — в сплоченности ее граждан. Тем временем в муниципальной политике и общественной жизни также произошли заметные кадровые перестановки: мэр Ноябрьска возглавил местное отделение «Единой России», а глава Пуровского района стал президентом окружной Федерации бокса. Об этих и других событиях, случившихся в ЯНАО 2-4 ноября, — в материале URA.RU.

Обращение губернатора в День народного единства

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем обращении к ямальцам отметил, что, несмотря на различия, все жители страны составляют одну большую семью. «Пока мы едины и дружны — непобедимы», — заявил он в своем Telegram-канале. Артюхов напомнил, что на Ямале в мире и согласии живут более ста тридцати национальностей и народностей, а всего в стране — свыше ста девяноста. Он подчеркнул, что сила России заключается в сплоченности ее граждан, которые вместе строят города, выручают друг друга в трудную минуту и бережно хранят историю.

Кадровые решения в «Единой России»

В День народного единства мэр Ноябрьска Алексей Романов был единогласно избран секретарем местного отделения партии «Единая Россия» на конференции. Решение было принято делегатами единогласно. Романов заявил, что приоритетами в работе партийного отделения станут поддержка участников СВО и их семей, адаптация ветеранов, а также реализация Народной программы «Единой России» в ЯНАО. Особое внимание будет уделено патриотическому воспитанию молодежи.

Новый глава Федерации бокса Ямала

Глава Пуровского района Кирилл Трапезников принял почетную и значимую для себя миссию — возглавил окружную Федерацию бокса. Такое решение было принято на заседании учредителей региональной общественной организации. Трапезников показал руководству и старшим тренерам Федерации созданные условия для тренировок в новом Центре единоборств «Северный характер». Он отметил, что бокс в районе развивают с 1988 года, а всего на Ямале этим видом спорта занимаются почти 1700 детей под руководством 32 тренеров. Должность исполнительного директора занял Сергей Сманцер.

Экс-губернатор Ямала открыл музей комсомола

Первый губернатор ЯНАО Юрий Неелов пригласил в свой музей комсомола под Тюменью бывших советских партийных работников. Мероприятие посетили председатель Тюменской областной Думы Фуат Сайфитдинов, экс-мэр Тюмени Киричук, бывший тюменский вице-губернатор Сарычев, бывший замгубернатора ЯНАО Мажаров и олигарх Шевчик. Особое место в экспозиции занимает раздел, посвященный Великой Отечественной войне. Музей представляет собой первый и единственный за Уралом музей комсомола, где собраны советские парты, дисковые телефоны, бюсты, знамена и техника.

Уход в отставку председателя районного суда

Член Совета судей Ямала Андрей Пустовой ушел в почетную отставку с поста председателя Пуровского районного суда. Карьера Андрея Пустового в судебной системе продолжалась 13 лет — с 2011 года. За годы работы он прошел путь от ведущего специалиста Лабытнангского горсуда до председателя одного из ключевых районных судов автономного округа. В 2024 году Андрей Пустовой возглавил Комиссию Совета судей по вопросам статуса судей и организационно-кадровой работы. До этого он был награжден статуэткой «Ямальская фемида» как лучший судья малосоставных судов.

Спортивный успех пуровских ветеранов СВО

В Ноябрьске спортсмены из Пуровского района взяли три медали на региональном «Кубке защитников Отечества» среди ветеранов СВО. В соревнованиях участвовали 27 человек из разных муниципалитетов округа. Бронзовую медаль в настольном теннисе завоевал Аким Летифов, серебро в армрестлинге — у Вадима Березнюка, а бронзу в пауэрлифтинге взял Иван Верятин. Соревнования прошли при поддержке региональных властей в рамках физкультурно-спортивного движения ветеранов спецоперации.

