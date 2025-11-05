Картины для выставки предварительно оценивал выставочный комитет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Педагог из села Белоярск в Приуральском районе (ЯНАО) Сергей Бушков впервые представил свою картину «Энергия вечности» на республиканской выставке «Край марийский» в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл). Работа прошла строгий отбор экспертного художественного совета. Об этом пишут в telegram-канале «Мы из Предуралья».

«Сергей Бушков, педагог из Белоярска, впервые представил свою картину „Энергия вечности“ на республиканской выставке „Край марийский“ в Йошкар-Оле», — пишут в сообщении. Торжественное открытие выставки состоялось 31 октября 2025 года.

Картина была создана художником в Белоярске и специально отправлена для участия в выставке. Для попадания в экспозицию все работы предварительно оценивал выставочный комитет. Мероприятие демонстрирует достижения художников со всего региона.

