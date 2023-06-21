ФСБ задержала хабаровчанина, который донатил ВСУ криптовалютой. Видео

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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, решетка, камуфляж
Деньги были отправлены для покупки обмундирования ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Федеральная служба безопасности РФ задержала жителя Хабаровска за финансирование ВСУ криптовалютой. Об этом сообщает ТАСС.

«Установлено, что задержанный с использованием криптовалютных инструментов осуществил переводы личных денежных средств через третьих лиц, проживающих на территории Украины», — пишет ТАСС. Там отметили, что деньги были отправлены на счет иностранного благотворительного фонда для приобретения ВСУ беспилотных летательных аппаратов, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования.

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Федеральная служба безопасности РФ задержала жителя Хабаровска за финансирование ВСУ криптовалютой. Об этом сообщает ТАСС. «Установлено, что задержанный с использованием криптовалютных инструментов осуществил переводы личных денежных средств через третьих лиц, проживающих на территории Украины», — пишет ТАСС. Там отметили, что деньги были отправлены на счет иностранного благотворительного фонда для приобретения ВСУ беспилотных летательных аппаратов, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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