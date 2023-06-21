Деньги были отправлены для покупки обмундирования ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Федеральная служба безопасности РФ задержала жителя Хабаровска за финансирование ВСУ криптовалютой. Об этом сообщает ТАСС.
«Установлено, что задержанный с использованием криптовалютных инструментов осуществил переводы личных денежных средств через третьих лиц, проживающих на территории Украины», — пишет ТАСС. Там отметили, что деньги были отправлены на счет иностранного благотворительного фонда для приобретения ВСУ беспилотных летательных аппаратов, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования.
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