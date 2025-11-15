Максимальное количество беспилотников за ночь было сбито над Рязанской областью
Над Россией сбили 64 украинских дрона
В ночь на 15 ноября над российскими регионами средства ПВО сбили 64 беспилотника армии Украины. Отмечается, что наибольшее число дронов было сбито над Рязанской областью — 25 аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 14 ноября до 07:00 15 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства. Оно опубликовано в официальном telegram-канале.
Так, в Рязанской области сбили 25 БПЛА, в Ростовской — 17; в Тамбовской — восемь, а в Воронежской — пять. Кроме того, над Белгородской, Саратовской и Липецкой областями уничтожили по два дрона ВСУ. При этом над Тульской и Самарской областями, а также над Татарстаном сбили по одному дрону.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области был введен красный уровень опасности из-за атак беспилотников, что говорит об опасности для инфраструктуры региона. Жителям области рекомендовали найти укрытие в помещениях, где нет окон, и воздержаться от нахождения на улице.
