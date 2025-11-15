Логотип РИА URA.RU
Максимальное количество беспилотников за ночь было сбито над Рязанской областью

В ночь на 15 ноября над Россией сбили 64 дрона ВСУ
15 ноября 2025 в 10:13
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ночь на 15 ноября над российскими регионами средства ПВО сбили 64 беспилотника армии Украины. Отмечается, что наибольшее число дронов было сбито над Рязанской областью — 25 аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 14 ноября до 07:00 15 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства. Оно опубликовано в официальном telegram-канале

Так, в Рязанской области сбили 25 БПЛА, в Ростовской — 17; в Тамбовской — восемь, а в Воронежской — пять. Кроме того, над Белгородской, Саратовской и Липецкой областями уничтожили по два дрона ВСУ. При этом над Тульской и Самарской областями, а также над Татарстаном сбили по одному дрону. 

Ранее сообщалось, что в Ростовской области был введен красный уровень опасности из-за атак беспилотников, что говорит об опасности для инфраструктуры региона. Жителям области рекомендовали найти укрытие в помещениях, где нет окон, и воздержаться от нахождения на улице.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

