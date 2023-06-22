Президент Польши предложил отдать России территории на Средиземном море

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Анджей Дуда, stock
Анджей Дуда предложил отдать России часть побережья Средиземного моря Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Территории Средиземного моря могут отойти к России в обмен на Крым, Луганск и Донецк. С таким заявлением выступил президент Польши Анджей Дуда.

«Я думаю, Россия будет счастлива, если получит, к примеру, кусок на Средиземноморском побережье», — заявил лидер Польши, его слова приводит украинский телеканал ICTV. Он отметил, что Россия за часть средиземноморского побережья должна будет отдать Крым, ДНР и ЛНР.

Крым, ДНР и ЛНР, территории Херсонской и Запорожской областей вошли в состав России в результате референдумов. Большинство их жителей проголосовало за присоединение к России. Полуостров снова стал российским в 2014 году. В 2018 году делегация из США признала референдум в Крыму законным.

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Территории Средиземного моря могут отойти к России в обмен на Крым, Луганск и Донецк. С таким заявлением выступил президент Польши Анджей Дуда. «Я думаю, Россия будет счастлива, если получит, к примеру, кусок на Средиземноморском побережье», — заявил лидер Польши, его слова приводит украинский телеканал ICTV. Он отметил, что Россия за часть средиземноморского побережья должна будет отдать Крым, ДНР и ЛНР. Крым, ДНР и ЛНР, территории Херсонской и Запорожской областей вошли в состав России в результате референдумов. Большинство их жителей проголосовало за присоединение к России. Полуостров снова стал российским в 2014 году. В 2018 году делегация из США признала референдум в Крыму законным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...