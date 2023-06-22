Президент Польши предложил отдать России территории на Средиземном море

22 июня 2023 в 21:38 Размер текста - 17 +

Анджей Дуда предложил отдать России часть побережья Средиземного моря Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Территории Средиземного моря могут отойти к России в обмен на Крым, Луганск и Донецк. С таким заявлением выступил президент Польши Анджей Дуда. «Я думаю, Россия будет счастлива, если получит, к примеру, кусок на Средиземноморском побережье», — заявил лидер Польши, его слова приводит украинский телеканал ICTV. Он отметил, что Россия за часть средиземноморского побережья должна будет отдать Крым, ДНР и ЛНР. Крым, ДНР и ЛНР, территории Херсонской и Запорожской областей вошли в состав России в результате референдумов. Большинство их жителей проголосовало за присоединение к России. Полуостров снова стал российским в 2014 году. В 2018 году делегация из США признала референдум в Крыму законным.

Территории Средиземного моря могут отойти к России в обмен на Крым, Луганск и Донецк. С таким заявлением выступил президент Польши Анджей Дуда. «Я думаю, Россия будет счастлива, если получит, к примеру, кусок на Средиземноморском побережье», — заявил лидер Польши, его слова приводит украинский телеканал ICTV. Он отметил, что Россия за часть средиземноморского побережья должна будет отдать Крым, ДНР и ЛНР. Крым, ДНР и ЛНР, территории Херсонской и Запорожской областей вошли в состав России в результате референдумов. Большинство их жителей проголосовало за присоединение к России. Полуостров снова стал российским в 2014 году. В 2018 году делегация из США признала референдум в Крыму законным.