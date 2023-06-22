В центре Екатеринбурга молодая пара украла из магазина iPhone

В Екатеринбурге молодая пара выкрала телефон марки Apple. Инцидент произошел в ТЦ «Сила воли». Пострадавшая сторона обратилась в полицию.
«В магазине Apple.Clover в ТЦ „Сила воли“ девушка с молодым человеком выкрали телефон iPhone 14. Владельцы торговой точки обратились за помощью в полицию», — пишет E1.RU.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не поступил.
Обновлено 23.06.2023, 11.05 (мск 9.05):
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу журналисту URA.RU сообщили о том, что заявление зарегистрировано в отделе полиции №1 Кировского района. «Сотрудники территориального ОВД разыскивают лиц, причастных к данному происшествию. Граждане, располагающие информацией о местонахождении данных людей, могут сообщать ее по телефону 3564201 или 102 (02). Конфиденциальность гарантируется», — отметили в ведомстве.
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