22 июня 2023

В центре Екатеринбурга молодая пара украла из магазина iPhone

© Служба новостей «URA.RU»
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Молодая пара выкрала iPhone 14 из магазина Фото:

В Екатеринбурге молодая пара выкрала телефон марки Apple. Инцидент произошел в ТЦ «Сила воли». Пострадавшая сторона обратилась в полицию.

«В магазине Apple.Clover в ТЦ „Сила воли“ девушка с молодым человеком выкрали телефон iPhone 14. Владельцы торговой точки обратились за помощью в полицию», — пишет E1.RU.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не поступил.

Обновлено 23.06.2023, 11.05 (мск 9.05):

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу журналисту URA.RU сообщили о том, что заявление зарегистрировано в отделе полиции №1 Кировского района. «Сотрудники территориального ОВД разыскивают лиц, причастных к данному происшествию. Граждане, располагающие информацией о местонахождении данных людей, могут сообщать ее по телефону 3564201 или 102 (02). Конфиденциальность гарантируется», — отметили в ведомстве.

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В Екатеринбурге молодая пара выкрала телефон марки Apple. Инцидент произошел в ТЦ «Сила воли». Пострадавшая сторона обратилась в полицию. «В магазине Apple.Clover в ТЦ „Сила воли“ девушка с молодым человеком выкрали телефон iPhone 14. Владельцы торговой точки обратились за помощью в полицию», — пишет E1.RU. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не поступил. Обновлено 23.06.2023, 11.05 (мск 9.05): В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу журналисту URA.RU сообщили о том, что заявление зарегистрировано в отделе полиции №1 Кировского района. «Сотрудники территориального ОВД разыскивают лиц, причастных к данному происшествию. Граждане, располагающие информацией о местонахождении данных людей, могут сообщать ее по телефону 3564201 или 102 (02). Конфиденциальность гарантируется», — отметили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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