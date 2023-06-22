ОНФ в ХМАО обнаружил приют, где гибнут животные

В Пыть-Яхе ОНФ выявил приют, где собаки содержатся в ненадлежащих условиях и гибнут

В Пыть-Яхе ОНФ выявило приют, где собаки содержатся в ненадлежащих условиях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Пыть-Яхе региональное отделение «Общероссийского народного фронта» выявило приют, в котором собаки содержатся в ненадлежащих условиях и гибнут. Эксперт ОНФ Евгений Печерица сообщил журналисту URA.RU, что по жалобе общественников приют АНО «Шанс» проверила прокуратура и подтвердила нарушения.

«В приюте „Шанс“ творится беспредел. Нам прислали подтвержденный список нарушений на шести листах. В приюте теснота, собаки гибнут, отлов, стерилизация и другие процедуры проводятся с нарушением законодательства, из документов непонятно, сколько на самом деле животных содержится, как проводится утилизация останков погибших особей. При этом, мэрия Пыть-Яха производит оплату по муниципальным контрактам в полном объеме, игнорируя нарушения. Ветеринарная служба безмолвствует», — сообщил Печерица.

Общественники направили в редакцию документы, в том числе акт проведения прокурорской проверки, которая подтверждает факт наличия нарушений. По итогам в отношении руководства приюта было вынесено представление об устранении правонарушений. По словам эксперта, ОНФ регулярно получал жалобы на приют «Шанс». «После наших обращений в правоохранительные органы в Пыть-Яхе инициировали заседание гордумы для рассмотрения жалобы приюта „Шанс“ на комиссии по депутатской этике в отношении одной из депутатов. По словам руководства приюта, все проблемы вышли в публичную плоскость из-за нее», — добавил Печерица.

Журналист обратился в ветслужбу ХМАО за комментарием по телефону, однако в ответ ведомство сообщило, что ответит только на официальный запрос. На момент написания новости ответ на него получен не был.