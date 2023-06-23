В турецком Мармарисе вспыхнул лесной пожар

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар под Рефтинским. Свердловская область, лесной пожар, пожар в лесу
В Мармарисе горит лес Фото:

В курортном городе в Турции Мармарис произошло возгорание в лесу. Об этом сообщило Управление лесного хозяйства Турции.

«Мы приступили к тушению лесного пожара [в Мармарисе] спустя пять минут после его начала. Задействованы пять самолетов, четыре вертолета и 20 пожарных машин», — говорится в сообщении, оно было опубликовано в twitter-аккаунте ведомства.

Информацию о лесном пожаре подтвердил и мэр города Мехмет Октай. «Идет его тушение с использованием вертолетов и самолетов», — заявил он в эфире телеканала «Хабертюрк». На данный момент не понятно, что послужило причиной возгорания. В зоне пожара было найдено неопознанное тело.

Пожар также произошел в лесополосе в уезде Каш провинции Анталья. Там работает специальная техника, передает ТАСС.

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В курортном городе в Турции Мармарис произошло возгорание в лесу. Об этом сообщило Управление лесного хозяйства Турции. «Мы приступили к тушению лесного пожара [в Мармарисе] спустя пять минут после его начала. Задействованы пять самолетов, четыре вертолета и 20 пожарных машин», — говорится в сообщении, оно было опубликовано в twitter-аккаунте ведомства. Информацию о лесном пожаре подтвердил и мэр города Мехмет Октай. «Идет его тушение с использованием вертолетов и самолетов», — заявил он в эфире телеканала «Хабертюрк». На данный момент не понятно, что послужило причиной возгорания. В зоне пожара было найдено неопознанное тело. Пожар также произошел в лесополосе в уезде Каш провинции Анталья. Там работает специальная техника, передает ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...