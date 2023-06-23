В турецком Мармарисе вспыхнул лесной пожар

В курортном городе в Турции Мармарис произошло возгорание в лесу. Об этом сообщило Управление лесного хозяйства Турции.
«Мы приступили к тушению лесного пожара [в Мармарисе] спустя пять минут после его начала. Задействованы пять самолетов, четыре вертолета и 20 пожарных машин», — говорится в сообщении, оно было опубликовано в twitter-аккаунте ведомства.
Информацию о лесном пожаре подтвердил и мэр города Мехмет Октай. «Идет его тушение с использованием вертолетов и самолетов», — заявил он в эфире телеканала «Хабертюрк». На данный момент не понятно, что послужило причиной возгорания. В зоне пожара было найдено неопознанное тело.
Пожар также произошел в лесополосе в уезде Каш провинции Анталья. Там работает специальная техника, передает ТАСС.
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