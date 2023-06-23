23 июня 2023

Песков: Путин в курсе ситуации вокруг заявлений Пригожина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Песков заявил, что все необходимые меры предпринимаются Фото:
новость из сюжета
Конфликт Евгения Пригожина и Минобороны

Президент России знает о ситуации, которая развернулась вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Владимир Путин в курсе ситуации, разворачивающейся вокруг основателя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина. предпринимаются все необходимые меры», — сообщил Дмитрий Песков, информацию передает ТАСС.

Ранее Министерство Обороны РФ выступило с опровержением заявлением основателя ЧВК «Вагнер» относительно якобы имевших место ударов по тыловым лагерям военной компании. Также в ведомстве рассказали, что Вооруженные силы России продолжают выполнять боевые задачи в зоне спецоперации.

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России знает о ситуации, которая развернулась вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Владимир Путин в курсе ситуации, разворачивающейся вокруг основателя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина. предпринимаются все необходимые меры», — сообщил Дмитрий Песков, информацию передает ТАСС. Ранее Министерство Обороны РФ выступило с опровержением заявлением основателя ЧВК «Вагнер» относительно якобы имевших место ударов по тыловым лагерям военной компании. Также в ведомстве рассказали, что Вооруженные силы России продолжают выполнять боевые задачи в зоне спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...