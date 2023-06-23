Песков: Путин в курсе ситуации вокруг заявлений Пригожина

Песков заявил, что все необходимые меры предпринимаются
новость из сюжетаКонфликт Евгения Пригожина и Минобороны
Президент России знает о ситуации, которая развернулась вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Владимир Путин в курсе ситуации, разворачивающейся вокруг основателя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина. предпринимаются все необходимые меры», — сообщил Дмитрий Песков, информацию передает ТАСС.
Ранее Министерство Обороны РФ выступило с опровержением заявлением основателя ЧВК «Вагнер» относительно якобы имевших место ударов по тыловым лагерям военной компании. Также в ведомстве рассказали, что Вооруженные силы России продолжают выполнять боевые задачи в зоне спецоперации.
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