23 июня 2023

ЦОС ФСБ: Пригожин призывает к началу гражданского конфликта в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
В ФСБ назвали заявления Евгения Пригожина провокацией Фото:

Заявления и действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина являются призывом к началу гражданского конфликта на территории России. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

«Заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ», — приводит заявление ведомтсва РИА «Новости». В ЦОС ФСБ уточнили, что заявления об ударе, нанесенном по позициям ЧВК «Вагнер» со стороны тыла, являются провокацией и не соответствуют действительности.

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заявления и действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина являются призывом к началу гражданского конфликта на территории России. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ РФ. «Заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ», — приводит заявление ведомтсва РИА «Новости». В ЦОС ФСБ уточнили, что заявления об ударе, нанесенном по позициям ЧВК «Вагнер» со стороны тыла, являются провокацией и не соответствуют действительности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...