ЦОС ФСБ: Пригожин призывает к началу гражданского конфликта в России

В ФСБ назвали заявления Евгения Пригожина провокацией
Заявления и действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина являются призывом к началу гражданского конфликта на территории России. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ РФ.
«Заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ», — приводит заявление ведомтсва РИА «Новости». В ЦОС ФСБ уточнили, что заявления об ударе, нанесенном по позициям ЧВК «Вагнер» со стороны тыла, являются провокацией и не соответствуют действительности.
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