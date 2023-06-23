В ФСБ призвали ЧВК «Вагнер» задержать Пригожина

Евгения Пригожина обвиняют в организации вооруженного мятежа
новость из сюжетаКонфликт Евгения Пригожина и Минобороны
ФСБ России призывает бойцов ЧВК «Вагнер» не выполнять преступные приказы основателя вооруженного формирования Евгения Пригожина. Заявление приводит Центр общественных связей ведомства. Бойцов ЧВК «Вагнер» попросили задержать Пригожина.
«Призываем бойцов ЧВК „Вагнер“ не выполнять преступные приказы Пригожина и принять меры к его задержанию», — приводит заявление ЦОС ФСБ РИА «Новости». В связи с угрозой эскалации конфликта в России в отношении Пригожина возбуждено уголовное дело, уточнили в ведомстве.
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