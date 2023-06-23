ТАСС: в Ростове-на-Дону выставлены посты вокруг штаба ЮВО

Вокруг штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону организованы посты. Об этом сообщает ТАСС. На западе города слышны звуки пролета воздушной техники.
«На улицах, прилегающих к штабу [ЮВО], выставлены посты военных, много машин полиции, людей в форме. Также рядом со штабом стоит БТР», — сообщает корреспондент ТАСС. Агентство сообщает, что улицы Ростова-на-Дону патрулируют полицейские машины. Официальные ведомства пока не дали комментариев о происходящем в городе.
Ранее telegram-канал Baza сообщал, что в ряде отделов полиции Ростовской области введен план «Крепость». Это произошло на фоне заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который пообещал уничтожать блокпосты и авиацию Минобороны РФ. Он обвинил военное ведомство в ракетном ударе по тыловым частям своего вооруженного формирования. В Минобороны РФ назвали это провокацией и заявили, что сообщения не соответствуют действительности.
Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.