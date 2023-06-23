23 июня 2023

ТАСС: в Ростове-на-Дону выставлены посты вокруг штаба ЮВО

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Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Москва, митинг, полиция, протест, омон
Улицы Ростова-на-Дону патрулирует полиция, сообщает ТАСС Фото:

Вокруг штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону организованы посты. Об этом сообщает ТАСС. На западе города слышны звуки пролета воздушной техники.

«На улицах, прилегающих к штабу [ЮВО], выставлены посты военных, много машин полиции, людей в форме. Также рядом со штабом стоит БТР», — сообщает корреспондент ТАСС. Агентство сообщает, что улицы Ростова-на-Дону патрулируют полицейские машины. Официальные ведомства пока не дали комментариев о происходящем в городе.

Ранее telegram-канал Baza сообщал, что в ряде отделов полиции Ростовской области введен план «Крепость». Это произошло на фоне заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который пообещал уничтожать блокпосты и авиацию Минобороны РФ. Он обвинил военное ведомство в ракетном ударе по тыловым частям своего вооруженного формирования. В Минобороны РФ назвали это провокацией и заявили, что сообщения не соответствуют действительности.

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Вокруг штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону организованы посты. Об этом сообщает ТАСС. На западе города слышны звуки пролета воздушной техники. «На улицах, прилегающих к штабу [ЮВО], выставлены посты военных, много машин полиции, людей в форме. Также рядом со штабом стоит БТР», — сообщает корреспондент ТАСС. Агентство сообщает, что улицы Ростова-на-Дону патрулируют полицейские машины. Официальные ведомства пока не дали комментариев о происходящем в городе. Ранее telegram-канал Baza сообщал, что в ряде отделов полиции Ростовской области введен план «Крепость». Это произошло на фоне заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который пообещал уничтожать блокпосты и авиацию Минобороны РФ. Он обвинил военное ведомство в ракетном ударе по тыловым частям своего вооруженного формирования. В Минобороны РФ назвали это провокацией и заявили, что сообщения не соответствуют действительности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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