ТАСС: важнейшие объекты Москвы взяли под усиленную охрану

В Москве усилили меры безопасности и взяли под охрану важнейшие объекты столицы. Об этом рассказали в правоохранительных органах.
«Важнейшие объекты Москвы взяты под усиленную охрану, меры безопасности в столице усилены. Под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры», — рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Также сообщается о поднятии сил СОБРа, ОМОНа и Росгвардии по тревоге.
23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю наемников. По его словам, в ближайшее время командование ЧВК решит, «как ответить на это злодеяние». Минобороны сразу же опровергло все обвинения, назвав их провокацией. При этом ФСБ уже возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.
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