«Известия»: Росгвардию в Центральном округе подняли по тревоге

Все офицеров Росгвардии Центрального округа подняли по тревоге. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник. Офицерам велено прибыть в подразделения.
«Все офицеры Росгвардии Центрального округа прибыли в подразделения по тревоге», — передают «Известия». Издание уточняет, что по тревоге были подняты также сотрудники полиции.
Ранее ТАСС сообщило, что в Москве взяли под усиленную охрану важнейшие объекты. По тревоге были подняты силы СОБРа, ОМОНа и Росгвардии. Это произошло на фоне заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который 22 июня обвинил Минобороны РФ в ракетном ударе по тыловым позициям своего формирования. В ведомстве опровергли это заявление. Пригожин пригрозил уничтожать блокпосты и авиацию Минобороны РФ. ФСБ возбудило в его отношении уголовное дело о подстрекательстве к вооруженному мятежу.
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