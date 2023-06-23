23 июня 2023

На Первом канале сочли фейком видео с последствиями удара по ЧВК «Вагнер»

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Аллея героев ЧВК Вагнер на Северном кладбище города Березовский. Свердловская область, чвк вагнер
Андреева назвала видеозапись фейком Фото:
новость из сюжета
Конфликт Евгения Пригожина и Минобороны

Видеозапись с последствиями удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» является постановочным. Об этом заявила в эфире Первого канала телеведущая Екатерина Андреева.

В эфире были показаны кадры, которые распространились в telegram-каналах, якобы доказывающие нанесение ВС РФ удара по военной компании. Андреева назвала видеозапись постановкой. «Первый признак — отсутствие других свидетельств», — заявила ведущая.

«Заявления от имени Пригожина распространялись в формате голосовых аудиосообщений. Телеграм-канал „Рыбарь“ зафиксировал метаданные аудиофайлов: все они одинаковые. Из этого известно, что все они записаны в одно и то же время и публиковались в отложенном режиме. Третий признак фейка — с момента публикации видео с якобы последствиями ударов до момента появления первого ролика с заявлением прошло не более 15 минут», — рассказала Андреева.

Телеведущая, таким образом, пришла к выводу, что при всех современных технологиях за столь короткое время невозможно записать сообщения. А также проанализировать последствия и собрать доклады с мест.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю наемников. По его словам, в ближайшее время командование ЧВК решит, «как ответить на это злодеяние». Минобороны сразу же опровергло все обвинения, назвав их провокацией. При этом ФСБ уже возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

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Видеозапись с последствиями удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» является постановочным. Об этом заявила в эфире Первого канала телеведущая Екатерина Андреева. В эфире были показаны кадры, которые распространились в telegram-каналах, якобы доказывающие нанесение ВС РФ удара по военной компании. Андреева назвала видеозапись постановкой. «Первый признак — отсутствие других свидетельств», — заявила ведущая. «Заявления от имени Пригожина распространялись в формате голосовых аудиосообщений. Телеграм-канал „Рыбарь“ зафиксировал метаданные аудиофайлов: все они одинаковые. Из этого известно, что все они записаны в одно и то же время и публиковались в отложенном режиме. Третий признак фейка — с момента публикации видео с якобы последствиями ударов до момента появления первого ролика с заявлением прошло не более 15 минут», — рассказала Андреева. Телеведущая, таким образом, пришла к выводу, что при всех современных технологиях за столь короткое время невозможно записать сообщения. А также проанализировать последствия и собрать доклады с мест. 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю наемников. По его словам, в ближайшее время командование ЧВК решит, «как ответить на это злодеяние». Минобороны сразу же опровергло все обвинения, назвав их провокацией. При этом ФСБ уже возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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