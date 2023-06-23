Путина уведомили о возбуждении уголовного дела против Пригожина 24 июня 2023 в 04:27 Размер текста - 17 + Путина уведомили о законности уголовного дела Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин был уведомлен о возбуждении уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Соответствующий доклад президенту представил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Информацию передал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Генеральный прокурор РФ Краснов доложил Путину в контексте возбуждения уголовного дела в связи с попыткой организации вооруженного мятежа», — сказал Песков. Пресс-секретарь отметил, что генпрокурор проинформировал президента о законности возбуждения дела. 23 июня основатель Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю ЧВК. По его словам, в ближайшее время командование ЧВК решит, «как ответить на это злодеяние». Минобороны сразу же опровергло все обвинения, назвав их провокацией. При этом ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Президент России Владимир Путин был уведомлен о возбуждении уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Соответствующий доклад президенту представил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Информацию передал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Генеральный прокурор РФ Краснов доложил Путину в контексте возбуждения уголовного дела в связи с попыткой организации вооруженного мятежа», — сказал Песков. Пресс-секретарь отметил, что генпрокурор проинформировал президента о законности возбуждения дела. 23 июня основатель Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю ЧВК. По его словам, в ближайшее время командование ЧВК решит, «как ответить на это злодеяние». Минобороны сразу же опровергло все обвинения, назвав их провокацией. При этом ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям