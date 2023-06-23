23 июня 2023

Песков рассказал, как Путин следит за мятежом Пригожина

Песков: МО, ФСБ, МВД, Росгвардия круглосуточно докладывают Путину о мятеже
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин взаимодействует с ведомствами круглосуточно Фото:

Правоохранительные органы и военные ведомства круглосуточно докладывают о мятеже главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина президенту России Владимиру Путину. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«МО, ФСБ, МВД, Росгвардия круглосуточно докладывают Путину о принимаемых мерах по его поручению. В связи с попыткой мятежа», — заявил Песков, его слова приводит ТАСС.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» обвинил Минобороны в ударе по наемникам. По его словам, ЧВК решит, «как ответить на это злодеяние». Минобороны опровергло обвинения, назвав их провокацией. ФСБ уже возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

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Правоохранительные органы и военные ведомства круглосуточно докладывают о мятеже главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина президенту России Владимиру Путину. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «МО, ФСБ, МВД, Росгвардия круглосуточно докладывают Путину о принимаемых мерах по его поручению. В связи с попыткой мятежа», — заявил Песков, его слова приводит ТАСС. 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» обвинил Минобороны в ударе по наемникам. По его словам, ЧВК решит, «как ответить на это злодеяние». Минобороны опровергло обвинения, назвав их провокацией. ФСБ уже возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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