Песков рассказал, как Путин следит за мятежом Пригожина Песков: МО, ФСБ, МВД, Росгвардия круглосуточно докладывают Путину о мятеже 24 июня 2023 в 04:39 Размер текста - 17 + Владимир Путин взаимодействует с ведомствами круглосуточно Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правоохранительные органы и военные ведомства круглосуточно докладывают о мятеже главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина президенту России Владимиру Путину. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «МО, ФСБ, МВД, Росгвардия круглосуточно докладывают Путину о принимаемых мерах по его поручению. В связи с попыткой мятежа», — заявил Песков, его слова приводит ТАСС. 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» обвинил Минобороны в ударе по наемникам. По его словам, ЧВК решит, «как ответить на это злодеяние». Минобороны опровергло обвинения, назвав их провокацией. ФСБ уже возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Правоохранительные органы и военные ведомства круглосуточно докладывают о мятеже главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина президенту России Владимиру Путину. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «МО, ФСБ, МВД, Росгвардия круглосуточно докладывают Путину о принимаемых мерах по его поручению. В связи с попыткой мятежа», — заявил Песков, его слова приводит ТАСС. 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» обвинил Минобороны в ударе по наемникам. По его словам, ЧВК решит, «как ответить на это злодеяние». Минобороны опровергло обвинения, назвав их провокацией. ФСБ уже возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям