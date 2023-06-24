Корреспонденты посмотрели, что происходит в Ростове-на-Дону после заявлений Пригожина

«Коммерсант»: обстановка в Ростове-на-Дону не подтверждает слов Пригожина
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Ростов - на - Дону. Городские зарисовки, я люблю ростов
В Ростове-на-Дону нет вооруженных людей, передает корреспондент Фото:
новость из сюжета
Конфликт Евгения Пригожина и Минобороны

Несмотря на заявление главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что наемники перешли границу России и движутся в Ростов-на-Дону, в городе тихо, а вооруженных людей не видно. Об этом рассказали корреспонденты с места событий.

«Военные у штаба спокойно стоят, не готовятся ни к чему, разговаривают между собой, свободно передвигаются. В центре города также тихо», — передал корреспондент «Коммерсанта».

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» обвинил Минобороны в ударе по наемникам. По его словам, ЧВК решит, «как ответить на это злодеяние». Минобороны опровергло обвинения, назвав их провокацией. ФСБ уже возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

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Несмотря на заявление главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что наемники перешли границу России и движутся в Ростов-на-Дону, в городе тихо, а вооруженных людей не видно. Об этом рассказали корреспонденты с места событий. «Военные у штаба спокойно стоят, не готовятся ни к чему, разговаривают между собой, свободно передвигаются. В центре города также тихо», — передал корреспондент «Коммерсанта». 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» обвинил Минобороны в ударе по наемникам. По его словам, ЧВК решит, «как ответить на это злодеяние». Минобороны опровергло обвинения, назвав их провокацией. ФСБ уже возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.
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