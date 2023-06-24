Корреспонденты посмотрели, что происходит в Ростове-на-Дону после заявлений Пригожина

Несмотря на заявление главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что наемники перешли границу России и движутся в Ростов-на-Дону, в городе тихо, а вооруженных людей не видно. Об этом рассказали корреспонденты с места событий.
«Военные у штаба спокойно стоят, не готовятся ни к чему, разговаривают между собой, свободно передвигаются. В центре города также тихо», — передал корреспондент «Коммерсанта».
23 июня основатель ЧВК «Вагнер» обвинил Минобороны в ударе по наемникам. По его словам, ЧВК решит, «как ответить на это злодеяние». Минобороны опровергло обвинения, назвав их провокацией. ФСБ уже возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.
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