Корреспонденты посмотрели, что происходит в Ростове-на-Дону после заявлений Пригожина

«Коммерсант»: обстановка в Ростове-на-Дону не подтверждает слов Пригожина

В Ростове-на-Дону нет вооруженных людей, передает корреспондент Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Конфликт Евгения Пригожина и Минобороны

Несмотря на заявление главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что наемники перешли границу России и движутся в Ростов-на-Дону, в городе тихо, а вооруженных людей не видно. Об этом рассказали корреспонденты с места событий.

«Военные у штаба спокойно стоят, не готовятся ни к чему, разговаривают между собой, свободно передвигаются. В центре города также тихо», — передал корреспондент «Коммерсанта».

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» обвинил Минобороны в ударе по наемникам. По его словам, ЧВК решит, «как ответить на это злодеяние». Минобороны опровергло обвинения, назвав их провокацией. ФСБ уже возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.