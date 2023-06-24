Минобороны РФ обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер»

Минобороны РФ сообщило, что Евгений Пригожин втянул ЧВК «Вагнер» в преступную авантюру
новость из сюжетаМятеж Евгения Пригожина
Минобороны России выступило с обращением к бойцам ЧВК «Вагнер». По заявлению ведомства, членов штурмовых отрядов обманом втянули в преступную авантюру основателя компании Евгения Пригожина.
«Обращаемся к бойцам штурмовых отрядов „ЧВК ‚Вагнер‘“. Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже», — говорится в
Там подчеркнули, что некоторые бойцы «Вагнера» уже обратились за помощью в пункты постоянной дислокации. В Минобороны также попросили проявлять благоразумие и гарантировали безопасность тем, кто свяжется с представителями ведомства.
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