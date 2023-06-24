В Госдуме назвали условие, при котором бойцы «Вагнера» смогут избежать наказания за мятеж

Депутат Госдумы Крашенинников: ЧВК «Вагнер» не понесут ответственности, если сложат оружие
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Бойцы ЧВК «Вагнер» не понесут наказания, если они перестанут выполнять приказы Евгения Пригожина, следует из слов Павла Крашенинникова Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Если бойцы ЧВК «Вагнер» сложат оружие, то они избегут наказания за мятеж, который устроил основатель военной компании Евгений Пригожин. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Бойцы ЧВК „Вагнер“ еще могут сложить оружие и избежать наказания, учитывая их заслуги в ходе специальной военной операции, но сделать это надо скорее», — передают ТАСС слова Павла Крашенинникова. В ночь с 23 по 24 июня Евгений Пригожин заявил, что Минобороны нанесла удары по позициям его бойцов. Само ведомство опровергло эту информацию.

После этого Евгений Пригожин фактически объявил мятеж. Он отдал своим бойцам приказ наступать на позиции Минобороны. Ночью они зашли в Ростов-на-Дону. В Москве был введен режим контртеррористической операции. ФСБ России возбудило уголовное дело против основателя ЧВК «Вагнер».

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Если бойцы ЧВК «Вагнер» сложат оружие, то они избегут наказания за мятеж, который устроил основатель военной компании Евгений Пригожин. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. «Бойцы ЧВК „Вагнер“ еще могут сложить оружие и избежать наказания, учитывая их заслуги в ходе специальной военной операции, но сделать это надо скорее», — передают ТАСС слова Павла Крашенинникова. В ночь с 23 по 24 июня Евгений Пригожин заявил, что Минобороны нанесла удары по позициям его бойцов. Само ведомство опровергло эту информацию. После этого Евгений Пригожин фактически объявил мятеж. Он отдал своим бойцам приказ наступать на позиции Минобороны. Ночью они зашли в Ростов-на-Дону. В Москве был введен режим контртеррористической операции. ФСБ России возбудило уголовное дело против основателя ЧВК «Вагнер».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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