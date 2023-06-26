Путин обратился к россиянам
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм на фоне мятежа Евгения Пригожина. Об этом заявил в прямом эфире канала Россия-24
«Благодарю россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм. Организаторы мятежа предали народ и тех, кого втянули в мятеж», — заявил Путин.
Президент поблагодарил всех, кто встал на пути у мятежников, в том числе героев-летчиков. По его словам, бойцов ЧВК попытались использовать втемную.
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