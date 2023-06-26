Путин поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм

27 июня 2023 в 00:10 Размер текста - 17 +

Путин обратился к россиянам Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм на фоне мятежа Евгения Пригожина. Об этом заявил в прямом эфире канала Россия-24 «Благодарю россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм. Организаторы мятежа предали народ и тех, кого втянули в мятеж», — заявил Путин. Президент поблагодарил всех, кто встал на пути у мятежников, в том числе героев-летчиков. По его словам, бойцов ЧВК попытались использовать втемную.

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм на фоне мятежа Евгения Пригожина. Об этом заявил в прямом эфире канала Россия-24 «Благодарю россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм. Организаторы мятежа предали народ и тех, кого втянули в мятеж», — заявил Путин. Президент поблагодарил всех, кто встал на пути у мятежников, в том числе героев-летчиков. По его словам, бойцов ЧВК попытались использовать втемную.