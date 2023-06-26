26 июня 2023

Путин поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Путин обратился к россиянам Фото:
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Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм на фоне мятежа Евгения Пригожина. Об этом заявил в прямом эфире канала Россия-24

«Благодарю россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм. Организаторы мятежа предали народ и тех, кого втянули в мятеж», — заявил Путин.

Президент поблагодарил всех, кто встал на пути у мятежников, в том числе героев-летчиков. По его словам, бойцов ЧВК попытались использовать втемную.

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Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм на фоне мятежа Евгения Пригожина. Об этом заявил в прямом эфире канала Россия-24 «Благодарю россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм. Организаторы мятежа предали народ и тех, кого втянули в мятеж», — заявил Путин. Президент поблагодарил всех, кто встал на пути у мятежников, в том числе героев-летчиков. По его словам, бойцов ЧВК попытались использовать втемную.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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