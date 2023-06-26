26 июня 2023

Путина поблагодарил Лукашенко за вклад в урегулировании мятежа

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Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, путин владимир
Путин отметил работу Лукашенко в урегулировании конфликта Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил белорусского президента Александра Лукашенко за его вклад в урегулирование мятежа Евгений Пригожина.

«Благодарю Александра Лукашенко за его вклад в урегулировании мятежа», — заявил Путин в прямом эфире канала Россия-24

Пригожин предпринял попытку мятежа с 23 по 24 июня. Бизнесмен обвинил Минобороны России якобы в нанесении ударов по его бойцам, в ведомстве опровергли эту информацию. Бизнесмен остановил мятеж после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

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Президент РФ Владимир Путин поблагодарил белорусского президента Александра Лукашенко за его вклад в урегулирование мятежа Евгений Пригожина. «Благодарю Александра Лукашенко за его вклад в урегулировании мятежа», — заявил Путин в прямом эфире канала Россия-24 Пригожин предпринял попытку мятежа с 23 по 24 июня. Бизнесмен обвинил Минобороны России якобы в нанесении ударов по его бойцам, в ведомстве опровергли эту информацию. Бизнесмен остановил мятеж после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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