Путина поблагодарил Лукашенко за вклад в урегулировании мятежа

Путин отметил работу Лукашенко в урегулировании конфликта
новость из сюжетаМятеж Евгения Пригожина
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил белорусского президента Александра Лукашенко за его вклад в урегулирование мятежа Евгений Пригожина.
«Благодарю Александра Лукашенко за его вклад в урегулировании мятежа», — заявил Путин в прямом эфире канала Россия-24
Пригожин предпринял попытку мятежа с 23 по 24 июня. Бизнесмен обвинил Минобороны России якобы в нанесении ударов по его бойцам, в ведомстве опровергли эту информацию. Бизнесмен остановил мятеж после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
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