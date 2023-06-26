Путина поблагодарил Лукашенко за вклад в урегулировании мятежа

27 июня 2023 в 00:14 Размер текста - 17 +

Путин отметил работу Лукашенко в урегулировании конфликта Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Президент РФ Владимир Путин поблагодарил белорусского президента Александра Лукашенко за его вклад в урегулирование мятежа Евгений Пригожина. «Благодарю Александра Лукашенко за его вклад в урегулировании мятежа», — заявил Путин в прямом эфире канала Россия-24 Пригожин предпринял попытку мятежа с 23 по 24 июня. Бизнесмен обвинил Минобороны России якобы в нанесении ударов по его бойцам, в ведомстве опровергли эту информацию. Бизнесмен остановил мятеж после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил белорусского президента Александра Лукашенко за его вклад в урегулирование мятежа Евгений Пригожина. «Благодарю Александра Лукашенко за его вклад в урегулировании мятежа», — заявил Путин в прямом эфире канала Россия-24 Пригожин предпринял попытку мятежа с 23 по 24 июня. Бизнесмен обвинил Минобороны России якобы в нанесении ударов по его бойцам, в ведомстве опровергли эту информацию. Бизнесмен остановил мятеж после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко.