26 июня 2023

Путин раскрыл, что ждал Киев от вооруженного мятежа Пригожина

Путин: в Киеве надеялись, что солдаты будут убивать друг друга
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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, путин владимир
Организаторы мятежа хотели, чтобы солдаты убивали друг друга, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Организаторы мятежа хотели, чтобы солдаты убивали друг друга, такое желание было и у Киева. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мятежники хотели, чтобы солдаты убивали друг друга, такого исхода хотели и в Киеве», — сказал Путин во время обращения к нации на канале Россия-24. Глава государства поблагодарил всех военнослужащих за проявленное мужество.

С 23 по 24 июня бизнесмен Евгений Пригожин предпринял попытку мятежа. Он обвинил Минобороны России якобы в нанесении ударов по его бойцам, однако в ведомстве опровергли эту информацию. Пригожин остановил мятеж после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по согласованию с Путиным.

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Организаторы мятежа хотели, чтобы солдаты убивали друг друга, такое желание было и у Киева. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Мятежники хотели, чтобы солдаты убивали друг друга, такого исхода хотели и в Киеве», — сказал Путин во время обращения к нации на канале Россия-24. Глава государства поблагодарил всех военнослужащих за проявленное мужество. С 23 по 24 июня бизнесмен Евгений Пригожин предпринял попытку мятежа. Он обвинил Минобороны России якобы в нанесении ударов по его бойцам, однако в ведомстве опровергли эту информацию. Пригожин остановил мятеж после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по согласованию с Путиным.
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