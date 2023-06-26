Путин раскрыл, что ждал Киев от вооруженного мятежа Пригожина

Организаторы мятежа хотели, чтобы солдаты убивали друг друга, такое желание было и у Киева. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Мятежники хотели, чтобы солдаты убивали друг друга, такого исхода хотели и в Киеве», — сказал Путин во время обращения к нации на канале Россия-24. Глава государства поблагодарил всех военнослужащих за проявленное мужество.
С 23 по 24 июня бизнесмен Евгений Пригожин предпринял попытку мятежа. Он обвинил Минобороны России якобы в нанесении ударов по его бойцам, однако в ведомстве опровергли эту информацию. Пригожин остановил мятеж после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по согласованию с Путиным.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.