Путин раскрыл, что ждал Киев от вооруженного мятежа Пригожина

Путин: в Киеве надеялись, что солдаты будут убивать друг друга

27 июня 2023 в 00:23 Размер текста - 17 +

Организаторы мятежа хотели, чтобы солдаты убивали друг друга, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Организаторы мятежа хотели, чтобы солдаты убивали друг друга, такое желание было и у Киева. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Мятежники хотели, чтобы солдаты убивали друг друга, такого исхода хотели и в Киеве», — сказал Путин во время обращения к нации на канале Россия-24. Глава государства поблагодарил всех военнослужащих за проявленное мужество. С 23 по 24 июня бизнесмен Евгений Пригожин предпринял попытку мятежа. Он обвинил Минобороны России якобы в нанесении ударов по его бойцам, однако в ведомстве опровергли эту информацию. Пригожин остановил мятеж после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по согласованию с Путиным.

Организаторы мятежа хотели, чтобы солдаты убивали друг друга, такое желание было и у Киева. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Мятежники хотели, чтобы солдаты убивали друг друга, такого исхода хотели и в Киеве», — сказал Путин во время обращения к нации на канале Россия-24. Глава государства поблагодарил всех военнослужащих за проявленное мужество. С 23 по 24 июня бизнесмен Евгений Пригожин предпринял попытку мятежа. Он обвинил Минобороны России якобы в нанесении ударов по его бойцам, однако в ведомстве опровергли эту информацию. Пригожин остановил мятеж после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по согласованию с Путиным.