26 июня 2023

Госдеп: США хотят добиться экстрадиции Пригожина

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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
США хотят добиться экстрадиции Пригожина Фото:
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Мятеж Евгения Пригожина

Вашингтон при удобном случае попытается добиться экстрадиции главы частной армии Евгения Пригожина после его попыток устроить мятеж в России. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«У нас нет договора об экстрадиции с Россией или Белоруссией… Но я бы, конечно, ожидал, что мы бы попытались применить наши обвинения, если он появится в стране, с которой у нас есть договор об экстрадиции», — заявил Миллер, его слова передает РИА Новости.

Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовало объявление о вознаграждении за информацию о Пригожине из-за расследования о вмешательстве в выборы, напоминает RT. Тогда бизнесмен обратился с заявлением в правоохранительные органы РФ, где обвинил граждан США в попытке похитить его.

В июне Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. Он попытался устроить вооруженный мятеж, однако отказался от своих намерений после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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Вашингтон при удобном случае попытается добиться экстрадиции главы частной армии Евгения Пригожина после его попыток устроить мятеж в России. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. «У нас нет договора об экстрадиции с Россией или Белоруссией… Но я бы, конечно, ожидал, что мы бы попытались применить наши обвинения, если он появится в стране, с которой у нас есть договор об экстрадиции», — заявил Миллер, его слова передает РИА Новости. Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовало объявление о вознаграждении за информацию о Пригожине из-за расследования о вмешательстве в выборы, напоминает RT. Тогда бизнесмен обратился с заявлением в правоохранительные органы РФ, где обвинил граждан США в попытке похитить его. В июне Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. Он попытался устроить вооруженный мятеж, однако отказался от своих намерений после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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