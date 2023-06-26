Госдеп: США хотят добиться экстрадиции Пригожина

Вашингтон при удобном случае попытается добиться экстрадиции главы частной армии Евгения Пригожина после его попыток устроить мятеж в России. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
«У нас нет договора об экстрадиции с Россией или Белоруссией… Но я бы, конечно, ожидал, что мы бы попытались применить наши обвинения, если он появится в стране, с которой у нас есть договор об экстрадиции», — заявил Миллер, его слова передает РИА Новости.
Ранее Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовало объявление о вознаграждении за информацию о Пригожине из-за расследования о вмешательстве в выборы, напоминает RT. Тогда бизнесмен обратился с заявлением в правоохранительные органы РФ, где обвинил граждан США в попытке похитить его.
В июне Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. Он попытался устроить вооруженный мятеж, однако отказался от своих намерений после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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