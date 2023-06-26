26 июня 2023

FT: акции западных производителей оружия упали в цене после мятежа Пригожина

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Оборонные запасы западных компаний упали после попытки мятежа в РФ, пишет FT Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Стоимость акций крупнейших западных компаний — производителей оружия существенно снизилась в ходе торгов после попытки мятежа главы частной компании Евгения Пригожина в России. Так, итальянский авиаконцерн Leonardo потерял 4,6% стоимости своих бумаг. Об этом пишет издание Financial Times.

Согласно материалу, акции крупнейших американских поставщиков Пентагона — компаний Lockheed Martin, Northrop Grumman и другие — за день до торгов просели на 1-2%. В частности, акции некоторых европейских оборонных компаний теряли в стоимости более 5%. Итальянский авиаконцерн Leonardo потерял 4,6% стоимости своих бумаг, шведский Saab — 4,5%, а немецкий Rheinmetall — 4,2%, делится данными FT.

По данным издания, акции французских компаний Thales снизились на 2,6% и 3,6% соответственно. Британская BAE Systems — теряла до 3% стоимости акций. При этом там отметили, что в остальном реакция финансовых рынков на события в РФ была не слишком заметна.

23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. В ведомстве опровергли обвинения бизнесмена, назвав их провокацией. Бойцы Пригожина зашли в Ростов-на-Дону и двигались в сторону Москвы, но развернулись в 200 километрах от столицы после переговоров бизнесмена с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, напоминает RT. Сейчас Пригожин находится в Минске, сообщает «Национальная служба новостей».

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Стоимость акций крупнейших западных компаний — производителей оружия существенно снизилась в ходе торгов после попытки мятежа главы частной компании Евгения Пригожина в России. Так, итальянский авиаконцерн Leonardo потерял 4,6% стоимости своих бумаг. Об этом пишет издание Financial Times. Согласно материалу, акции крупнейших американских поставщиков Пентагона — компаний Lockheed Martin, Northrop Grumman и другие — за день до торгов просели на 1-2%. В частности, акции некоторых европейских оборонных компаний теряли в стоимости более 5%. Итальянский авиаконцерн Leonardo потерял 4,6% стоимости своих бумаг, шведский Saab — 4,5%, а немецкий Rheinmetall — 4,2%, делится данными FT. По данным издания, акции французских компаний Thales снизились на 2,6% и 3,6% соответственно. Британская BAE Systems — теряла до 3% стоимости акций. При этом там отметили, что в остальном реакция финансовых рынков на события в РФ была не слишком заметна. 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. В ведомстве опровергли обвинения бизнесмена, назвав их провокацией. Бойцы Пригожина зашли в Ростов-на-Дону и двигались в сторону Москвы, но развернулись в 200 километрах от столицы после переговоров бизнесмена с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, напоминает RT. Сейчас Пригожин находится в Минске, сообщает «Национальная служба новостей».
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