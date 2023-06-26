В постпредстве РФ при ООН заявили о психологическом давлении со стороны спецслужб США

Спецслужбы США оказывают на сотрудников постпредства России при ООН психологическое давление. Об этом заявила зампостпреда РФ при организации Мария Заболоцкая.
«Представленная нами обновленная информация указывает на то, что к нашему постпредству и его сотрудникам США продолжают целенаправленно применять целый комплекс мер и ограничений, направленных на снижение эффективности нашего взаимодействия с ООН, но более того — на оказание психологического давления на российских дипломатов», — заявила Заболоцкая на заседании комитета по сношениям со страной пребывания.
В декабре 2022 года США ввели новые ограничения на свободу передвижения сотрудников постпредства России и служащих секретариата ООН из числа российских граждан. Об этом заявил глава правовой референтуры российского постпредства при организации Сергей Леонидченко, пишет RT. Российскому послу Анатолию Антонову настойчиво предложили осудить свою страну и перейти на сторону США. Подобные действия необходимо расценивать как методы психологического давления, считает политолог Юрий Светов, передает телеканал 360.
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