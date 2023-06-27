ФСБ задержала россиянина, пытавшегося сбежать в ВСУ через Беларусь. Видео

27 июня 2023 в 11:56 Размер текста - 17 +

ФСБ задержали жителя Нальчика за подготовку к госизмене Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Нальчика был задержан ФСБ во время попытки примкнуть через Белоруссию к армии ВСУ. Об этом сообщает ведомство. «ФСБ России на территории Нальчика Кабардино-Балкарской республики пресечена противоправная деятельность 35-летнего гражданина России, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника. Установлено, что задержанный планировал вступить в ряды одного из вооруженных формирований, участвующих в боевых действиях на территории Украины против Вооруженных сил России», — говорится в сообщении. Отмечается, что задержанный общался с членом украинского подразделения в ВСУ. Подозреваемый покупал медицинские лекарства для ВСУ по просьбе украинского бойца. После чего попытался покинуть Россию через Белоруссию, однако «был задержан». Было заведено уголовное дело о покушении на госизмену.

Житель Нальчика был задержан ФСБ во время попытки примкнуть через Белоруссию к армии ВСУ. Об этом сообщает ведомство. «ФСБ России на территории Нальчика Кабардино-Балкарской республики пресечена противоправная деятельность 35-летнего гражданина России, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника. Установлено, что задержанный планировал вступить в ряды одного из вооруженных формирований, участвующих в боевых действиях на территории Украины против Вооруженных сил России», — говорится в сообщении. Отмечается, что задержанный общался с членом украинского подразделения в ВСУ. Подозреваемый покупал медицинские лекарства для ВСУ по просьбе украинского бойца. После чего попытался покинуть Россию через Белоруссию, однако «был задержан». Было заведено уголовное дело о покушении на госизмену.