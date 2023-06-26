26 июня 2023

В Нижневартовске девочка сорвалась с неисправной качели и ударилась головой

© Служба новостей «URA.RU»
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Дома построенные по программе переселения из ветхого жилья по улице Автомобилистов в городе Шадринск, недвижимость, детская площадка, переселение, дома для переселенцев, качели
Сотрудники СК начали проверку инцидента с качелями Фото:

Следственный комитет в ХМАО начала проверку падения с качелей 11-летней жительницы Нижневартовска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ведомства. По утверждению матери ребенка, у качелей, установленных на набережной, оборвался удерживающий канат.

«В соцсетях сообщается, что днем 26 июня на детской площадке городской набережной во время эксплуатации детской качели у конструкции оборвался удерживающий трос (канат). В результате случившегося 11-летняя дочь женщины упала, ударившись головой о покрытие. В комментариях к публикации пользователи сообщают, что указанная детская площадка была открыта недавно, проверка состояния детского оборудования ответственными лицами не осуществляется», — рассказали в ведомстве подробности инцидента.

По факту происшествия силовики начали процессуальную проверку. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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Следственный комитет в ХМАО начала проверку падения с качелей 11-летней жительницы Нижневартовска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ведомства. По утверждению матери ребенка, у качелей, установленных на набережной, оборвался удерживающий канат. «В соцсетях сообщается, что днем 26 июня на детской площадке городской набережной во время эксплуатации детской качели у конструкции оборвался удерживающий трос (канат). В результате случившегося 11-летняя дочь женщины упала, ударившись головой о покрытие. В комментариях к публикации пользователи сообщают, что указанная детская площадка была открыта недавно, проверка состояния детского оборудования ответственными лицами не осуществляется», — рассказали в ведомстве подробности инцидента. По факту происшествия силовики начали процессуальную проверку. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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