В Нижневартовске девочка сорвалась с неисправной качели и ударилась головой

Сотрудники СК начали проверку инцидента с качелями Фото: Александр Кадников © URA.RU

Следственный комитет в ХМАО начала проверку падения с качелей 11-летней жительницы Нижневартовска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ведомства. По утверждению матери ребенка, у качелей, установленных на набережной, оборвался удерживающий канат.

«В соцсетях сообщается, что днем 26 июня на детской площадке городской набережной во время эксплуатации детской качели у конструкции оборвался удерживающий трос (канат). В результате случившегося 11-летняя дочь женщины упала, ударившись головой о покрытие. В комментариях к публикации пользователи сообщают, что указанная детская площадка была открыта недавно, проверка состояния детского оборудования ответственными лицами не осуществляется», — рассказали в ведомстве подробности инцидента.

По факту происшествия силовики начали процессуальную проверку. Обстоятельства инцидента устанавливаются.