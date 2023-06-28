Движение троллейбусов изменится из-за ремонта тепловых сетей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 29 июня по 27 августа отменят троллейбус №7, троллейбус №12 изменит свой маршрут из-за ремонта тепловых сетей. Об этом URA.RU сообщили в областной службе перевозчика.

«С 29 июня по 27 августа изменится движение троллейбусов по Свердловскому проспекту на участке от проспекта Ленина до Комсомольского проспекта. Изменения коснутся троллейбуса №7, который временно перестанет ходить, и троллейбуса №12, который будет объезжать участок через улицы Труда и Молодогвардейцев», — уточнили в службе.

Маршруты троллейбусов №12 и №14 будут усилены. По ремонтируемому участку по Свердловскому проспекту можно передвигаться на автобусах №15 и №71, также №9, №15, №18, №31, №34, №71 и №КМ.