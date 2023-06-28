В Челябинске отменят троллейбус №7, троллейбус №12 изменит свой маршрут. Карта

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Обстановка на улицах города во время эпидемии коронавируса и режима самоизоляции. Челябинск, троллейбус, соблюдай дистанцию
Движение троллейбусов изменится из-за ремонта тепловых сетей Фото:

В Челябинске с 29 июня по 27 августа отменят троллейбус №7, троллейбус №12 изменит свой маршрут из-за ремонта тепловых сетей. Об этом URA.RU сообщили в областной службе перевозчика.

«С 29 июня по 27 августа изменится движение троллейбусов по Свердловскому проспекту на участке от проспекта Ленина до Комсомольского проспекта. Изменения коснутся троллейбуса №7, который временно перестанет ходить, и троллейбуса №12, который будет объезжать участок через улицы Труда и Молодогвардейцев», — уточнили в службе.

Маршруты троллейбусов №12 и №14 будут усилены. По ремонтируемому участку по Свердловскому проспекту можно передвигаться на автобусах №15 и №71, также №9, №15, №18, №31, №34, №71 и №КМ.

Троллейбус №12 будет объезжать Свердловский проспект
Троллейбус №12 будет объезжать Свердловский проспект

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В Челябинске с 29 июня по 27 августа отменят троллейбус №7, троллейбус №12 изменит свой маршрут из-за ремонта тепловых сетей. Об этом URA.RU сообщили в областной службе перевозчика. «С 29 июня по 27 августа изменится движение троллейбусов по Свердловскому проспекту на участке от проспекта Ленина до Комсомольского проспекта. Изменения коснутся троллейбуса №7, который временно перестанет ходить, и троллейбуса №12, который будет объезжать участок через улицы Труда и Молодогвардейцев», — уточнили в службе. Маршруты троллейбусов №12 и №14 будут усилены. По ремонтируемому участку по Свердловскому проспекту можно передвигаться на автобусах №15 и №71, также №9, №15, №18, №31, №34, №71 и №КМ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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