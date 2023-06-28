28 июня 2023

Пермячка отсудила у медучреждений за смерть мужа 100 тысяч вместо четырех миллионов

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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , приговор, приговор суда, судья, суд, судебное дело
В суде пермячке требовала от медучреждений 4,5 млн рублей Фото:

Жительница Перми подала иск в суд на одну из медико-санитарных частей города и центр медико-биологического агентства после смерти своего мужа. Супруг истца умер после операции из-за некачественной медпомощи, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда Перми. За свои моральные страдания пермячка взыскала с ответчиков 100 тысяч рублей.

«Суд решил взыскать с ГБУ здравоохранения Пермского края „Клиническая медико-санитарная часть“ в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей. Взыскать с ФГБУЗ „Пермский центр федерального медико-биологического агентства“ в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей», — говорится в решении. Изначально истец требовала взыскать с ответчиков 4,5 млн рублей.

После операции супруг пермячки заболел коронавирусом, в результате чего у него начались осложнения. Как выяснили в ходе проверки специалисты краевого минздрава, медпомощь больному была оказана с нарушением. В частности, состояние пациента в медкарте было оформлено неправильно: отсутствовало обоснование клинического диагноза, не было назначено бактериологическое исследование мокроты при обнаружении пневмонии, а также было назначено лекарство при отсутствии на то показаний.

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Жительница Перми подала иск в суд на одну из медико-санитарных частей города и центр медико-биологического агентства после смерти своего мужа. Супруг истца умер после операции из-за некачественной медпомощи, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда Перми. За свои моральные страдания пермячка взыскала с ответчиков 100 тысяч рублей. «Суд решил взыскать с ГБУ здравоохранения Пермского края „Клиническая медико-санитарная часть“ в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей. Взыскать с ФГБУЗ „Пермский центр федерального медико-биологического агентства“ в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей», — говорится в решении. Изначально истец требовала взыскать с ответчиков 4,5 млн рублей. После операции супруг пермячки заболел коронавирусом, в результате чего у него начались осложнения. Как выяснили в ходе проверки специалисты краевого минздрава, медпомощь больному была оказана с нарушением. В частности, состояние пациента в медкарте было оформлено неправильно: отсутствовало обоснование клинического диагноза, не было назначено бактериологическое исследование мокроты при обнаружении пневмонии, а также было назначено лекарство при отсутствии на то показаний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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