Очевидцы сообщают о звуках выстрелов на проспекте Парковом
На проспекте Парковом в Перми произошла массовая потасовка. Очевидцы сообщают, что слышали выстрелы. Видео жильцы соседних домов поделились в telegram-канале «ЧП Пермь».
«Был слышан выстрел на проспекте Парковом. Из-за чего конфликт — непонятно», — говорится в посте. Предположительно, конфликт произошел между домами 13 и 15а. В потасовке приняли участие около десяти мужчин, двое из них оказались на земле. Позднее на место прибыли полицейские.
URA.RU отправило запрос в УМВД по Перми. Ответ на него ожидается.
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