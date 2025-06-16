В Перми произошла массовая потасовка со стрельбой. Видео

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Очевидцы сообщают о звуках выстрелов на проспекте Парковом
Очевидцы сообщают о звуках выстрелов на проспекте Парковом Фото:

На проспекте Парковом в Перми произошла массовая потасовка. Очевидцы сообщают, что слышали выстрелы. Видео жильцы соседних домов поделились в telegram-канале «ЧП Пермь».

«Был слышан выстрел на проспекте Парковом. Из-за чего конфликт — непонятно», — говорится в посте. Предположительно, конфликт произошел между домами 13 и 15а. В потасовке приняли участие около десяти мужчин, двое из них оказались на земле. Позднее на место прибыли полицейские.

URA.RU отправило запрос в УМВД по Перми. Ответ на него ожидается.

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На проспекте Парковом в Перми произошла массовая потасовка. Очевидцы сообщают, что слышали выстрелы. Видео жильцы соседних домов поделились в telegram-канале «ЧП Пермь». «Был слышан выстрел на проспекте Парковом. Из-за чего конфликт — непонятно», — говорится в посте. Предположительно, конфликт произошел между домами 13 и 15а. В потасовке приняли участие около десяти мужчин, двое из них оказались на земле. Позднее на место прибыли полицейские. URA.RU отправило запрос в УМВД по Перми. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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