15 июня 2025

«Тихая охота» открыта: пермяки похвастались первыми лесными трофеями. Фото

В соцсетях появились фото первых грибов и ягод из пермских лесов
© Служба новостей «URA.RU»
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Грибники делятся фотографиями, но не координатами урожайных мест
Грибники делятся фотографиями, но не координатами урожайных мест Фото:

Жители Пермского края начали собирать первые грибы в лесах и землянику. Снимками урожая любители «тихой охоты» поделились в telegram-канале «Пермь №1»

«Земляника и грибы пошли. Пермяки хвастаются первыми трофеями», — написали подписчики.

В мае пермяки в лесах собирали сморчки. URA.RU рассказывало, где их искать и как правильно приготовить.

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Жители Пермского края начали собирать первые грибы в лесах и землянику. Снимками урожая любители «тихой охоты» поделились в telegram-канале «Пермь №1» «Земляника и грибы пошли. Пермяки хвастаются первыми трофеями», — написали подписчики. В мае пермяки в лесах собирали сморчки. URA.RU рассказывало, где их искать и как правильно приготовить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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