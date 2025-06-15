Грибники делятся фотографиями, но не координатами урожайных мест
Жители Пермского края начали собирать первые грибы в лесах и землянику. Снимками урожая любители «тихой охоты» поделились в telegram-канале «Пермь №1»
«Земляника и грибы пошли. Пермяки хвастаются первыми трофеями», — написали подписчики.
В мае пермяки в лесах собирали сморчки. URA.RU рассказывало, где их искать и как правильно приготовить.
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