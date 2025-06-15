15 июня 2025

В Перми заметили лосей, переплывающих Каму

© Служба новостей «URA.RU»
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У лосей сейчас идет период миграции
У лосей сейчас идет период миграции Фото:

Лоси опять переплывают Каму в Перми. Они двигались от Мотовилихи в сторону Гайвы. Видео опубликовано в telegram-канале «Оперативная Пермь».

«В Перми опять заметили лосей. Они переплывали Каму с Мотовилихи на Гайву», — говорится в посте.

Ранее URA.RU рассказывало, что лосей встречают в разных районах Пермского края. Часто они выходят к дороге. В краевом минприроды пояснили, что с начала мая до конца июня у лосей идет период миграции, поэтому они выходят к людям.

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Лоси опять переплывают Каму в Перми. Они двигались от Мотовилихи в сторону Гайвы. Видео опубликовано в telegram-канале «Оперативная Пермь». «В Перми опять заметили лосей. Они переплывали Каму с Мотовилихи на Гайву», — говорится в посте. Ранее URA.RU рассказывало, что лосей встречают в разных районах Пермского края. Часто они выходят к дороге. В краевом минприроды пояснили, что с начала мая до конца июня у лосей идет период миграции, поэтому они выходят к людям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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