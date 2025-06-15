В Перми заметили лосей, переплывающих Каму

У лосей сейчас идет период миграции
Лоси опять переплывают Каму в Перми. Они двигались от Мотовилихи в сторону Гайвы. Видео опубликовано в telegram-канале «Оперативная Пермь».
«В Перми опять заметили лосей. Они переплывали Каму с Мотовилихи на Гайву», — говорится в посте.
Ранее URA.RU рассказывало, что лосей встречают в разных районах Пермского края. Часто они выходят к дороге. В краевом минприроды пояснили, что с начала мая до конца июня у лосей идет период миграции, поэтому они выходят к людям.
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