В Перми начали отмывать здания от пыли и грязи

От грязи и пыли очистили уже девять зданий в Перми
Мэрия Перми усилила контроль за чистотой фасадов административных зданий. Их теперь моют не только от граффити, но и от пыли и грязи.
«Администрация Перми усилила работу по содержанию фасадов собственных административных зданий в нормативном состоянии. Подрядчики уже помыли фасады по улицам Ленина, 23, 25, 27, 36, Мира, 15, Максима Горького, 18, Пермской, 82, Сибирской, 15 и 27», — говорится в сообщении.
Специалистам требуется бережно проводить уборку, чтобы сохранить внешний вид зданий и не нанести ущерба отделке. Отмыть фасады планируется до конца июня.
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