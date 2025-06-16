В Перми начали отмывать здания от пыли и грязи

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От грязи и пыли очистили уже девять зданий в Перми
От грязи и пыли очистили уже девять зданий в Перми Фото:

Мэрия Перми усилила контроль за чистотой фасадов административных зданий. Их теперь моют не только от граффити, но и от пыли и грязи. 

«Администрация Перми усилила работу по содержанию фасадов собственных административных зданий в нормативном состоянии. Подрядчики уже помыли фасады по улицам Ленина, 23, 25, 27, 36, Мира, 15, Максима Горького, 18, Пермской, 82, Сибирской, 15 и 27», — говорится в сообщении.

Специалистам требуется бережно проводить уборку, чтобы сохранить внешний вид зданий и не нанести ущерба отделке. Отмыть фасады планируется до конца июня. 

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Мэрия Перми усилила контроль за чистотой фасадов административных зданий. Их теперь моют не только от граффити, но и от пыли и грязи.  «Администрация Перми усилила работу по содержанию фасадов собственных административных зданий в нормативном состоянии. Подрядчики уже помыли фасады по улицам Ленина, 23, 25, 27, 36, Мира, 15, Максима Горького, 18, Пермской, 82, Сибирской, 15 и 27», — говорится в сообщении. Специалистам требуется бережно проводить уборку, чтобы сохранить внешний вид зданий и не нанести ущерба отделке. Отмыть фасады планируется до конца июня. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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