Знакомые пермяка, умершего после похода к зубному, просят проверить клинику

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматология. Челябинск, стоматология, инструменты стоматолога
Евгений хотел полечить зуб, но в клинике его убедили провести операцию Фото:

Евгений Кунавин, который умер после удаления зуба, несколько раз звонил врачу и жаловался на боли после проведенной операции. Об этом URA.RU рассказали его знакомые. Но стоматолог говорила, что так и должно быть.

«Евгений пришел в клинику полечить зуб. А врач убедила, что нужно его удалить. Отправили к хирургу, провели все манипуляции. Потом Евгений связывался с лечащим врачом и жаловался на боли. Но ему отвечали, что так и должно быть. И говорили, что надо потерпеть. Через несколько дней он пришел на повторный прием, после чего его сразу госпитализировали», — говорят знакомые Евгения Кунавина.

Они допускают, что врач мог допустить халатность по отношению к пациенту. Евгений Кунавин был сотрудником компании «Лукойл». Похороны прошли 11 июня. Близкие Евгения не раскрыли, о какой клинике идет речь. URA.RU готово предоставить медицинскому учреждению возможность для комментария.

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Евгений Кунавин, который умер после удаления зуба, несколько раз звонил врачу и жаловался на боли после проведенной операции. Об этом URA.RU рассказали его знакомые. Но стоматолог говорила, что так и должно быть. «Евгений пришел в клинику полечить зуб. А врач убедила, что нужно его удалить. Отправили к хирургу, провели все манипуляции. Потом Евгений связывался с лечащим врачом и жаловался на боли. Но ему отвечали, что так и должно быть. И говорили, что надо потерпеть. Через несколько дней он пришел на повторный прием, после чего его сразу госпитализировали», — говорят знакомые Евгения Кунавина. Они допускают, что врач мог допустить халатность по отношению к пациенту. Евгений Кунавин был сотрудником компании «Лукойл». Похороны прошли 11 июня. Близкие Евгения не раскрыли, о какой клинике идет речь. URA.RU готово предоставить медицинскому учреждению возможность для комментария.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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