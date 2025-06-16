Знакомые пермяка, умершего после похода к зубному, просят проверить клинику

16 июня 2025 в 14:05 Размер текста - 17 +

Евгений хотел полечить зуб, но в клинике его убедили провести операцию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Евгений Кунавин, который умер после удаления зуба, несколько раз звонил врачу и жаловался на боли после проведенной операции. Об этом URA.RU рассказали его знакомые. Но стоматолог говорила, что так и должно быть. «Евгений пришел в клинику полечить зуб. А врач убедила, что нужно его удалить. Отправили к хирургу, провели все манипуляции. Потом Евгений связывался с лечащим врачом и жаловался на боли. Но ему отвечали, что так и должно быть. И говорили, что надо потерпеть. Через несколько дней он пришел на повторный прием, после чего его сразу госпитализировали», — говорят знакомые Евгения Кунавина. Они допускают, что врач мог допустить халатность по отношению к пациенту. Евгений Кунавин был сотрудником компании «Лукойл». Похороны прошли 11 июня. Близкие Евгения не раскрыли, о какой клинике идет речь. URA.RU готово предоставить медицинскому учреждению возможность для комментария. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евгений Кунавин, который умер после удаления зуба, несколько раз звонил врачу и жаловался на боли после проведенной операции. Об этом URA.RU рассказали его знакомые. Но стоматолог говорила, что так и должно быть. «Евгений пришел в клинику полечить зуб. А врач убедила, что нужно его удалить. Отправили к хирургу, провели все манипуляции. Потом Евгений связывался с лечащим врачом и жаловался на боли. Но ему отвечали, что так и должно быть. И говорили, что надо потерпеть. Через несколько дней он пришел на повторный прием, после чего его сразу госпитализировали», — говорят знакомые Евгения Кунавина. Они допускают, что врач мог допустить халатность по отношению к пациенту. Евгений Кунавин был сотрудником компании «Лукойл». Похороны прошли 11 июня. Близкие Евгения не раскрыли, о какой клинике идет речь. URA.RU готово предоставить медицинскому учреждению возможность для комментария.